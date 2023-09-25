所羅門AI視覺檢測 為智慧製造搭橋

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3D機器視覺及工業用AI領導品牌所羅門，將在9月28日於國立陽明交通大學參加第23屆「全國AOI論壇與展覽」，現場除了展示所羅門AI應用外，全新「Solvision Edge AI Box」AI視覺檢測推論機將一同亮相，為半導體、電子業、顯示器、傳產、生醫等領域帶來嶄新應用。

Solvision為所羅門研發之AI影像檢測模組開發平台，內含強大的監督式/非監督式深度學習工具及常用AOI工具，並提供Multi-Layer專案架構，讓使用者可以根據檢測需求，任意組合AOI與深度學習工具，開發適用各領域的AI視覺檢測專案。

因應更多元檢測應用，所羅門與文曄合作，推出AI視覺檢測推論機「Solvision Edge AI Box」，這款功能強大的小型電腦，搭載Intel CPU內建iGPU Solution，不僅具備Solvision在大型推論機(PC+顯示卡)上的優異檢測能力外，更支援在Windows、Linux作業系統中執行推論，輕鬆與各式AOI軟體、I/O卡或運動控制卡整合，兼具絕佳處理效率及最佳性價比優勢，讓專案計畫從開發到部署都更輕鬆。

同時，「Solvision Edge AI Box」可依照客戶不同應用需求，與多廠牌工業相機、Webcam及IP Cam串接，使用更加彈性靈活。

伴隨AI技術的進步，所羅門積極推出新產品協助製造流程再優化。而在今年的AOI展中，所羅門將受邀進行新品發表及先進應用專題演講，更將展出包含Solvision Edge AI Box等多項應用，歡迎前往參觀體驗(攤位號碼：展10)。詳情請洽所羅門官網查詢 www.solomon-3d.com