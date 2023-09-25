N-Partner發表IT維運系統「N-Cloud 7」AI智慧解決企業痛點

AI浪潮席捲全球，IT維運技術也發展出重大變革，臺灣本土網路維運系統開發商 N-Partner，運用AI科技在既有數據處理分析技術上取得重大突破，於9月22日發表全新產品版本「智慧IT維運系統N-Cloud 7」，從過往需倚賴專業資訊人員操作的系統工具，華麗蛻變成能主動協助維運人員排除問題的智慧助理，如同鋼鐵人電影中的 AI 助手 Jarvis一樣，24小時無間斷為IT管理者掌握網路使用狀況與資安形勢、能即時發覺異常之後隨即提供最佳處置建議，高效緩解資訊人才短缺、網路維運成本高昂以及資安防禦困難之痛點。

萬物聯網時代驅動產業數位轉型，但卻面臨兩大難題，資訊人才招募不易和單一維運工具無法涵蓋需求、採用多套又面臨價格昂貴且難以整合的困境。根據統計推估，目前國內至少有45萬家企業正在或是計畫要逐步數位化，但專業資訊從業人員僅6.7萬，龐大的專業缺口讓數位轉型工作窒礙難行，而N-Partner運用全球獨創的高效能大數據蒐集、儲存與整合分析技術，研發出新一代智慧IT維運系統N-Cloud，單一平台整合多維度的網路數據資料，包括監測連網設備健康狀態的SNMP、紀錄各終端網路使用軌跡的Flow、以及各種資訊系統的所有類型日誌Syslog等，加以關聯分析，創造出網路與資安「All in one」的管理平台，免除了IT管理者在不同數據管理工具之間的判讀與比對流程，大幅簡化80%以上的人力作業負擔以及60-70%的管理工具採購成本，一舉解決「人才難尋」、「工具難整」的多年難題，累積至今在國內外已獲逾千家的用戶採購選用，更擁有超過200家的代理與經銷夥伴在市場上共同為用戶來服務，形成完整的生態系。

經長年實戰的市場經驗，N-Partner累積巨量維運案例以及面對障礙發生與資安攻擊的處置因應方法，在AI科技推波助瀾下，於2023年9月推出全新系統版本「N-Cloud 7」，最大的變革即在於運用AI技術學習龐大的維運經驗以及自然語言(NLP)中的斷詞模型，發表了「N-Robot Chat」親和互動式對話功能，能主動偵測、預警異常，幫助IT管理者了解網路現況、提醒需要注意的問題，而管理者也能夠用自然語言下達指令進行互動。

N-Cloud 7儼然成為日常維運工作裡不可或缺的問題解決好幫手，在維運逐漸自動化的過程中大幅縮短除錯排查時間、提升資安防禦的強度還能減輕人力負擔，花費成本卻低廉許多。N-Partner成立十年的大作- N-Cloud 7，還有許多值得一提的功能，包括：運用引導輔助可以在短時間內即完成上線啟動；更容易理解的納管設備分類，讓接收網路與日誌數據變得更輕鬆，更豐富的內建圖表以及數十款互動式Dashboard樣板可供IT管理者編輯自己偏好的戰情中心圖樣，SLA(服務等級協議)統計分析則是透過多期間的比較讓IT管理者更能夠了解網路運行品質變好或是變糟、資安情況是否逐漸好轉亦或更加嚴峻等。N-Partner研發團隊表示，IT維運工作未來勢必朝向更自動化、更智慧的高效省力方向發展，期盼N-Cloud 7 的問世能夠成功引領這個趨勢，為我們的用戶帶來更降本提效的優質網路維運與資安防護新世代。