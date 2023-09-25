再生醫療法拚本會期通過

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

立法院新會期開議，外界關注上會期因專家質疑、在野批評政治凌駕醫學、為廠商開後門的《再生醫療法》草案修法進度，是否能拚本會期過關，否則下會期就要退回至委員會重新來過。

衛福部2018年發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文（特管辦法），開放自體免疫細胞治療；用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人；自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損；自體脂肪幹細胞移植用於大面積燒傷及困難癒合傷口等6項細胞治療技術。

為完善《特管辦法》法律條文，行政院在2月16日通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》雙草案，也就是外界稱的「再生醫療雙法」。

院版草案中備受爭議的是第9條第2款、第3款規定，分別為不須申請藥品許可，或完整臨床試驗的例外狀況，並從治療危及生命或嚴重失能的疾病，放寬至只須經執行人體試驗結果，證實其安全性及「初步療效」而非實質功效；以及提供不含基因改造或轉殖的人類細胞，及其衍生物的細胞治療。

專家憂心會讓場去跳過申請藥品許可，且無附款與期限，讓廠商將缺乏完整臨床試驗的醫療，用在非屬危急或重大醫療需求的患者，國民黨團更批評是「高端翻版」。

民進黨立委林靜儀說，她在休會期間找很多專家討論，而他們認為行政院的兩個版本，是非常符合需求的；然包含特管法內部某些無法保障的問題，以及市面上各種宣稱療效、宣稱治療效果等的亂象會無法解決，一定要有法可管，不然就是讓不照標準的個人或廠商圖利、傷害病人健康。

至於相關時程，林靜儀則說，還是要尊重委員會，但還是希望把握這個會期最後機會，否則到下會期就要全部重來，已經等7年以上，社會上亂象叢生，應該要核予的證照或給予民眾的補償，都因為沒法而不能做。