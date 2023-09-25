歷經7次流標！ 台中巨蛋第8度招標將延長標期

台中巨蛋歷經多次流標後，市府追加經費、提高預算至近百億元，卻因工法困難等因素，今年8月再度宣告流標，建設局上月底第8度上網招標，原定25日開標，卻因營造廠商針對建築細節持續提出問題，建設局為讓業者獲得說明後能確實評估，基於資訊公平考量，決定延長標期，將於10月17日開標。 台中巨蛋從1990年開始規畫，原計畫設在七期重劃區，2013年改到十四期重劃區，前市長林佳龍就任後將巨蛋預定地改到十一期重劃區，現任市長盧秀燕上任又改回到十四期重劃區的文中小6用地，預計興建可容納1萬5500人的主場館、副場館及停車場、商場等。 選址確定後，市府著手招標等相關作業，卻因疫情衝擊、俄烏戰爭及物價波動等因素，巨蛋歷經多次流標，考量物價上漲，市府今年初追加35億元預算，巨蛋工程經費從65億元暴增至99.98億元，並於7月第7度上網招標，期間雖有25家廠商領標，但8月1日開標仍因無人投標而流標。 建設局指出，巨蛋第7度流標後，經了解營造業者相關意見，並修改部分工法後，日前第8度上網招標，原定今天開標，但因該建築設計複雜、涉及許多鋼構問題，近日仍有營造業者詢問相關圖說、要求釋疑，建設局雖請設計單位說明、回復，但考量資訊公平一致、希望讓業者能確實訪價與評估，決定延長標期20天。