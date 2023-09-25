三重指標好宅「永悅天漾」盛大開工動土

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與台北市僅一橋之隔的新北三重，是新北蛋黃區也是第一環行政區，加上發展已久、整體生活機能成熟，且房價又比台北市親民，到台北市工作方便，因此三重自然成了自住客購屋熱區之一。而三重仁義重劃區更是近年討論度很高的房市新興區域，整齊街廓及道路規劃、周邊機能優，吸引諸多建商推案，其中深耕三重已30年的永悅建設，因優異興建及服務品質擁有好口碑，其團隊於仁義重劃區的最新推案「永悅天漾」近期正式開工、並已公開銷售，因產品規畫相當優，詢問度頗高、吸引許多自住需求民眾。

三重仁義重劃區是民間自辦的新興重劃區，面積約22.28公頃，公園綠地比超過15％、綠覆率高，以純住宅為主要規劃訴求，因鄰近重陽橋與中山高速公路，可快速進入台北市中心及聯通大台北各區域，且街廓整齊、環境舒適，因此成為近年來北台灣頗熱門重劃區，持續吸引許多建商來此推案，區域內大樓新案行情一坪已站穩6字頭，不過比起鄰近的北市動輒單價百萬的房價，仍有不小吸引力，因此吸引在地客、北市客等客群。

永悅建設陳水永董事長表示，「用心蓋好宅」是過去三十年深耕建築產業的初衷，每個建案作品「以自己住的角度來興建房子」，所以格外注重施工品質與產品規劃、設計，希望每個建案都成為客戶的永傳之寶，給予住戶最優質、舒適的居所。

據了解，永悅建設於仁義重劃區新推案「永悅天漾」面面俱到，包括5年防水保固、採用安全結構工法，其建築工法使用知名結構技師戴雲發的「AlfaSafe柱中柱」結構工法，擁有外柱內柱、柱中有柱的強化工法，可達「小震不壞、中震可修、大震不倒」的結構韌性度，此工法經過國家地震中心測試，抗震韌性比傳統工法相對提升許多，更可讓住戶住得安心。

「永悅天漾」規劃27、33坪3房產品，以人文藝術方式打造RC大樓，地上13層、地下2層，共有47戶住家、3戶店面，預計2027年第四季完工交屋。厲害的是戶戶邊間，採光與通風度極佳，每個房間及雙衛浴都開窗，且每間房都可以放得下一張雙人床，整體空間設計、動線優，坪效使用相當好，單層僅四戶配置雙電梯、戶戶高度3米6：以微豪宅規格、尺度精心打造給住戶。

「永悅天漾」周邊機能、交通方面可說是極具吸引力，開車三分鐘就可上國道一號、串聯64快速道路，對外聯通便利性優；學區擁有碧華國小、碧華國中，以及五華雙語國小、新北高中，小孩就學方便。且周邊就是舊市區機能，包括集賢、五華、仁義等商圈，附近就有家樂福、全聯，加上鄰近淡水河濱公園、居住環境優質，整體環境一流條件與所在區段佳，都具房產增值度及未來性。