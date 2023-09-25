羅德史瓦茲慶祝台灣分公司成立20周年

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全球領先的測試與測量解決方案提供商羅德史瓦茲（Rohde & Schwarz，簡稱R&S）自1933年創立以來，在全球90個年頭中持續追求創新與卓越。今(2023)年，台灣羅德史瓦茲已迎來了20周年的重要里程碑。這段歷程見證了R&S對台灣市場的長期承諾，以及不斷培育台灣相關人才的責任。

台灣羅德史瓦茲總經理郭毓麟表示，20年的時間代表了持久的奮鬥和成功。 在過去的20年間，台灣羅德史瓦茲展現了對台灣市場的承諾，並在無線通訊測試儀器領域擔當了重要的角色。R&S深知肩負的責任，持續推動台灣科技發展。 未來，將繼續投資台灣市場，並擴展至新興領域，如6G、量子運算、雲端等，以更好地滿足客戶需求。

在培育人才方面，台灣羅德史瓦茲持續支持當地產業的創新和發展，積極參與高等教育和人才培育，深化了與台灣產業、政府和學界的合作，共同見證了台灣科技產業的迅速發展。為了提供更優質的本地服務，擴大了在地投資，增加辦公室空間並擴展本地的維修校驗中心，以確保客戶獲得即時且高品質的支援。郭毓麟指出，維護和校驗服務對於確保測量設備的精準運作至關重要，將繼續致力於成為客戶最值得信賴的長期合作夥伴。

此外，為了協助客戶更好地理解羅德史瓦茲儀器的操作，以及如何加速測試工作，克服各種挑戰，台灣羅德史瓦茲特別建立了專業攝影棚，定期製作教育影片，以供線上研習使用。

郭毓麟強調，台灣羅德史瓦茲衷心感謝過去20年來支持我們的所有同仁、合作夥伴和客戶。未來，將繼續深耕台灣市場，創造更好的工作環境，培育最優秀的人才，持續提供最值得信賴的技術和服務，以推動台灣科技的發展。