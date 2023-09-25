《經濟》桃機第三航廈經費估破千億元 工程拚2026年完工

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【時報記者葉時安台北報導】國發會周一召開第113次委員會議，續由交通部報告「桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行情形。桃園國際機場第三航站是國內繼「十大建設」後規模最大的單一量體公共工程，目前桃機第三航廈巨柱組立，將邁向下一個重要里程碑。

目前實際進度達到52.65%完成率，2024年底預計第一階段目標的北登機廊廳完工，並評估第三航廈整體工程在2026年完工，桃園機場朝提供8200萬人次年旅客服務量邁進，受到營建成本持續上揚，桃機三航廈興建經費預估破千億元。

交通部於會中報告「桃園國際機場第三航站區建設計畫執行情形」，機場公司表示第三航廈主體東西長414公尺、南北寬242公尺，相當於3座橫放的台北101大樓；地下3層、地上4層，總樓地板面積58萬平方公尺，是國內繼「十大建設」後規模最大的單一量體公共工程，最大特色為大跨徑波浪狀屋頂與室內、外雲頂天花系統；此外，第三航廈主體為減少結構實體量體及增加穩定性，由16支高19公尺、每支重200公噸的巨柱及其上桁架支撐。

本計畫已於112年6月15日開始展開首支巨柱吊裝作業，刻正吊裝第3支巨柱中，象徵第三航廈建設邁入嶄新里程碑；目前亦已陸續提供6個E類、2個C類之過夜機坪周轉使用，航廈地下二樓至三樓鋼構已全數完成，第一階段目標的北登機廊廳已可見建築雛型，力拚2024年底完工。預計第三航廈整體工程2026年完工後，桃園機場朝提供8200萬人次年旅客服務量的目標大步前進；而截止8月底，實際進度達到52.65%完成率。

第三航廈經費方面，109年5月核定956億元，但受到原物料高漲影響，後續將會審慎檢討，金額預估會破千億元。

龔主委肯定交通部及機場公司的長期努力，並克服全球缺工缺料挑戰讓工程進度順利推動。龔主委並強調，展望未來航空旅運成長趨勢，第三航廈完工以後，相信機場量能和設備更加提升可成為「東亞國際樞紐」。同時，請交通部協助機場公司整合營運啟用前跨部門應辦事項包括海關、證照查驗、檢疫、安全檢查(CIQS)等；亦請交通部配合航空城建設，加強協調本計畫及周邊相關重要工程進度，期能促進機場周邊區域經濟發展發揮最大效益。