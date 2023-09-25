明揚大火公共意外等二責任險 保險公司將理算結束後才能賠付

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明揚科技的公共意外及雇主意外等二責任險均由旺旺友聯產險公司承保，由於此次傷亡人數多，保險公司將理算結束後，將依支付情況賠付給被保險人。

明揚國際除了投保商業火險（建物、機器設備以及貨物）總保險約15.298億元之外，還有投保公共意外責任險、雇主意外責任險等，均由旺旺友聯產險承保。儘管依保單資料顯示，明揚屏東廠投保的公共意外責任險保額，每一人體傷保額300萬元，不過，每一事故體傷總額上限只有1,000萬元，每一事故財損200萬元；另雇主意外責任險的員工保額，每一人體傷500萬元，但每一事故體傷總額是1,500萬元。因此，旺旺友聯承保公共意外責任險及雇主意外責任險總賠付金額只有2,500萬元。

但由於明揚國際大火此次傷亡的人數多，因此，未來理賠金額將依比例補償。單一事故總額為1000萬元，雇主意外責任險單一事故體傷總額為1,500萬元。

旺旺友聯表示，該兩險種首先需要確認明揚（被保險人）依法須負賠償責任，保險公司會於確認賠款接受書後，賠付給受害者（或其收益人）。而產險公司需分別統計每位受害者依法應負的賠償金額有多少？（ 醫療費用、扶養責任等等），統計完後，由於此次傷亡人數多，若總額超出保險金額，則依比例分配給受害者。

旺旺友聯說，所以需完成所有受害者的應賠付金額，再完成相關確認作業之後，才會下款賠付。因此，需要較多的作業時間才能將賠款賠付給受害者。比較快速的做法則是一律都由被保險人（明揚國際）支付給受害者，保險公司（旺旺友聯）再依支付情形歸墊（賠付） 給被保險人（明國國際）。