育見菲 達成愛－育達科大赴菲國際志工服務

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育達科技大學於今年暑假期間辦理『育見菲 達成愛』-菲律賓國際志工服務，由學務處姜學宜老師帶領幼保系卜翊倫、幼保系闕雅渝、幼保系楊宜璇、社工系黃敏茹及機電系林靖傑等5名學生共同前往；學校自2008年起推動國際志工服務已有十多年，足跡遍布越南、泰國、新加坡、馬來西亞及印尼等地，因疫情影響中斷3年，今年終於順利成行。今年度與微客公益行動協會合作，遠赴到菲律賓宿霧東邊麥克坦島的育幼院進行為期12天的服務。

此次活動志工是住在育幼院中，與院中孩童一起生活，協助育幼院內興建各類的軟硬體設施，同時配合周遭的學校和教學點傳授缺乏師資的教學項目，設計肢體律動-帶領孩童唱跳、手作創意等教學工作。在育幼院裡對於語言溝通全數用英語對話，部分較小的孩子只會講宿霧語，志工們靠著英語對話及肢體語言溝通教案，讓志工們來說是一個很大的挑戰。

學務處姜學宜老師表示：「隨時把自己歸零，重新定位，永遠把自己放在學習者的角色上」，是這次國際志工出團的口號，透過服務與反思的過程，培養志工同學們服務熱忱及問題解決能力，面對突發狀況只能靠自己靈機應變處理，對於同學們來說都是挑戰和經驗累積。

菲律賓宿霧育幼院負責人表示，感謝育達科技大學學生到育幼院服務，讓院區的小朋友們經歷著豐富的體驗及快樂的陪伴，也讓我們知道育幼院需要改善的地方，期待之後還能與學校合作。

國際志工隊長社工系黃敏茹同學表示，感謝自己當初有這樣的勇氣加入國際志工，跨出台灣看見不同國家的樣貌．懷著一顆包容的心，試著去接受文化的衝擊，就像當地人一樣。我們無權改變他們的生活模式，試著接受，就會看見更不一樣的自己。

為擴大國際志工服務隊的成效，由學生規劃主導於112年9月1日全校社團負責人幹部研習營時，分享國際志工服務成果，並於112年9月10日世界和平青年學生聯合會(Youth and Students for Peace,簡稱YSP)新竹分會舉辦的「和平設計師」競賽，共有來自桃竹苗地區大學及高中的學生組隊參賽，從多組競賽者中脫穎而出，榮獲第三名佳績。

為擴大國際志工服務隊的成效，於112年9月10日世界和平青年學生聯合會(Youth and Students for Peace,簡稱YSP)新竹分會舉辦的「和平設計師」競賽，從多組競賽者中脫穎而出，榮獲第三名佳績。圖／育達科大提供

育達科大胡英麟學務長表示希望透過各種管道每年讓育達學生有海外交流的經驗，包含海外參訪、海外實習、交換學生與國際志工服務等，尤其在育達強調服務為本的立校精神，推動各項服務學習工作不遺餘力，不單是服務學習績優學校、品德教育特色學校外，期許每個學生不只是腹中有墨、肩上有擔外，更可以是心中有愛的優質育達人。

育達科技大學吳菊校長期許，學校推動國際育達人多年，就是要幫助同學接軌國際，建立國際觀，學校老師都是同學們的貴人，同學加入育達找貴人，只要同學願意出國，不論是參加國際比賽、海外雙聯學制、海外實習與就業，學校全體行政與學術團隊都會全力協助，幫助同學達成接軌國際夢想。