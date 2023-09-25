看好移動服務商機 宏力移動打造台灣Robotaxi生態圈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2013年Uber服務進入台灣市場後，為MaaS (Mobility as a Service)移動服務商業模式帶來創新變革，成功改變消費者行為模式，從路邊招計程車改成APP叫車。兩大汽車集團亦看好MaaS商機並進行布局，和泰汽車集團於2020年推出「Yoxi乘車派遣平台」服務，而裕隆集團於今年斥資9.5億元成為LINE TAXI大股東。

由台灣大車隊創辦人洪鈞澤所創立的宏力移動股份有限公司(簡稱宏力移動)，突破傳統計程車商業模式，整合移動服務產業鏈結合觀光，並看好未來自駕車發展打造台灣Robotaxi生態圈，此商業模式獲得雄獅集團董事長王文傑及其他財務投資人青睞投資宏力移動。宏力移動董事長洪鈞澤表示，公司發展初期以整合移動服務產業鏈為目標，包含車輛車牌營運管理、輔導司機考照與大數據管理出車行程規劃，扮演計程車司機經紀人的角色，提供計程車司機完善的勞健保制度、汽車保養、健檢等福利。

據交通部觀光署統計，今年1~7月底累計來台旅客人數突破300萬人，國門開放後來台旅客人數逐漸回流，MaaS結合觀光交通將是一大商機。因此，宏力移動計畫遴選適合的司機加強外語能力並輔導考取領隊導遊證照，擔任駕駛同時也是乘客的導遊，為乘客做在地觀光遊程服務。此規劃不僅能為司機發展第二專長創造就業機會，還能推動台灣觀光發展。看好未來自駕車發展趨勢，中長期目標輔導司機成為Robotaxi領航員。洪鈞澤說，美國Cruise自動駕駛車輛付費搭乘服務上路後造成一些交通問題是我們的借鏡，宏力移動認為未來自駕車不是不需要司機，而是司機要轉型成為領航員，領導車輛在道路上安全自動行駛，讓乘客安心抵達目的地。

洪鈞澤強調，預計成立第一年招募1,000位司機、第二年3,000位司機，預期2024年第二~三季開始獲利，分階段進行增資計畫。宏力移動已啟動駕駛招募計畫，招募對象不限定現職計程車司機，還為社會新鮮人量身設計全方位考照輔導。歡迎有興趣之民眾一同加入成為MaaS最佳領航員，共同打造台灣Robotaxi生態圈。