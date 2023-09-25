桃園青埔人口增 市府拓寬月桃路一段381巷通車

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桃園市青埔地區人口發展快速，為因應當地交通需求，市府辦理中壢區月桃路一段381巷道路拓寬，工程完工開放通車，可有效解決用路人會車不易問題，也提升行車改善交通壅塞情形。民代指出，青埔地區土地開發率高，外圍月眉、山東地區基礎交通建設及大眾運輸工具仍有待市府努力建設。

青埔地區人口成長，桃園市府因此進行桃42線月桃路拓寬工程，第1標中壢區山東路至領航北路2021年10月完工通車後，月桃路過邊巷道居住人口隨之增加，月眉里鄉親進而陳情，因月桃路381巷道只有4 公尺都無法會車，期盼巷弄也要拓寬。

工務局表示，「中壢區月桃路一段381巷道路拓寬工程」位於月眉地區，該區域周邊人口近年來大量增加，但381巷內原有路寬較狹窄，居民車輛進出及會車不便，執行工程拓寬計畫，工程起點為中壢區月桃路一段與月桃路一段381巷交叉口，向西南方向延伸拓寬至大莊路725巷。

該工程總經費1708萬元，將原路寬約4公尺的道路拓寬為8公尺，總長度約200公尺，採雙向混合車道配置，新增側溝排水系統及共同管道，另新設7盞路燈，期盼發揮生活圈道路系統功能並提高交通效益。

市議員黃崇真指出，青埔地區土地開發率高，很多建商開始往外圍地區移動，鄰近的月眉及山東地區，基礎交通建設都需要市府再努力，包含聖德路及聖德北路拓寬等，另外當地也缺乏大眾運輸建設，他建議可在月眉地區增設YouBike站點，但是當地私人土地多缺乏公共設施用地，期盼市府要再努力開發建設，帶給青埔周圍居民更多交通便利。