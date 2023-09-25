建縣300年！「新修彰化縣志」全套出齊 每志20萬字紀錄歷史

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彰化縣政府自2011年開始籌備《新修彰化縣志》，總共9志36篇，前後歷經13年，終於在建縣300年的今年完成最後一塊拼圖，25日舉行全套志書編纂完成發表會，縣長王惠美說，感謝10餘年來全台超過50位專家學者協助攥修，記載各時代刻畫的痕跡，邀請大家一起認識彰化的沿革，追尋彰化的歷史文化。

《新修彰化縣志》25日上午在彰化縣立體育館、彰化300博覽會主題館舉辦全套志書編纂完成發表會，縣長王惠美、總纂黃秀政教授、各志書纂修團隊與審查委員與會共同見證，同時在彰化300博覽會「有彰歷」展區展出。

王惠美表示，彰化第1部縣志於西元1836年，當時的彰化知縣周璽（嘉慶進士）主持纂修，直到2011年在前縣長卓伯源時期，邀請彰化溪湖在地的前中興大學文學院長黃秀政老師擔任總纂，與文化局帶領各志撰修團隊梳理彰化縣的歷史資料。

王惠美說，總共9志36篇紀錄著彰化百年來行政區域的改變與經濟的變遷， 此計畫總經費高達4800萬元，終於在彰化建縣300年完成最後一部藝術志，感謝總纂黃秀政教授、各志書攥寫團隊與審查委員，還有來自於全國各大專院校多達46位的專家學者，為彰化留下非常珍貴的歷史軌跡。

總纂黃秀政老師表示，有機會為故鄉服務他很是感謝，前後歷經10多年時間，感謝很多文史界前輩提供協助，《新修彰化縣志》是大家共同努力的成果，也很高興能趕上彰化建縣300年將其完成，感謝所有曾幫助的人。

縣府文化局表示，縣志紀載地方歷史、人文習俗與自然地理等，敘述地方的政治、經濟、社會及文化風俗，以人物當作經、自然及地理環境當作緯，紀錄整個地方的發展，而縣志不是一次就能完成，而是隨著時代發展不斷修纂，讓縣志內容繼續充實、完整。