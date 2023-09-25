明揚屏東廠爆炸釀9死1失聯 4天湧入近5千筆善款逾1300萬

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明揚國際屏東工廠22日爆炸，造成9死1失聯111人輕重傷，目前還有54人住院，當中14人在加護病房觀察中，縣府稍早表示，自案發當天成立社會救助金專戶捐款專戶至25日下午3時，共湧入1319萬2254元善款。

屏縣府指出，針對明揚國際屏東工廠爆炸案，社會處已在22日成立社會救助金專戶捐款專戶，據統計，截至25日下午3時，已湧入4698筆、1319萬2254元善款，該筆善款除有救助金專戶委員監督外，還會邀集捐款人代表、受益人代表以及必要專家學者參與專案監督善款使用。

社會處表示，針對該專戶，縣府每天中午12時許將對外公布接受到的金額，並會在1周內宣布專戶截止時間，而該筆善款除用在急難慰助、醫療照護、以及傷者長期生活重建等所需經費外，其他需求將待各局處蒐集、報准後才會使用。

對此，周春米表示，她將捐出1個月所得，縣府一級主管則捐1天所得，至於殉職勇消的撫恤金部分，她強調，將爭取最高最優撫恤，目前有很多善款都指定要捐贈給消防弟兄，縣府將持續協助殉職消防員的家屬，給予最大的協助。

此外，周春米還說，為讓消防弟兄、傷者及家屬得到情緒紓解及支持，屏東心理諮商師公會邀集高屏地區62位諮商心理師，配合縣府衛生局、消防局、勞青處安排專業的心理師提供心理支持。