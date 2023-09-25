證交所26日起舉行免費線上遊戲 可拿獎金

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證交所自明（26）日起，推出免費線上遊戲，民眾可輕鬆學證券知識，還能拿獎金。

證交所預計9月26日至11月19日，推出老少咸宜「有兔斯有財，福兔好運來」的免費線上遊戲，手機或電腦都可參加，活動期間週週抽獎，每週抽出140個獎項，8週共計1,120個獎項，分為200元及500元超商禮券，總獎金高達44萬元。

線上遊戲設計配合兔年主題，以兔子為主角，並參考「超級大富翁」節目概念的遊戲方式進行，也就是玩家進入後，所扮演的兔子主角需要從選項中選出主持人問的問題的正確答案，累積一定答對題數後就可獲得抽獎資格。

遊戲設計分為初階版「金兔大富翁」，及進階版「錢兔星挑戰」，並依參與活動對象區分為「社會組」及「校園組」。

證交所表示，玩家在玩遊戲的同時，還能輕鬆學習證券知識，遊戲題型靈活，除了涵蓋各式證券知識，也將近期熱議的創新板（TIB）及防範金融詐騙宣導納入遊戲活動中。

同時也鼓勵玩家前往今年度新上架的「投資資訊中心」及「ESG InfoHub」網站平台，實際瀏覽其內容資訊，幫助大眾充實證券相關知識及提醒慎防投資風險。

證交所說明，另有鑑於金融詐騙案件頻傳，為提醒民眾多加防範，特別加強宣導並揭露各式詐騙話術與手法，在遊戲過程即會不定時顯現於畫面上引導注意，期能在寓教於樂中防範於未然，有效化解金融詐騙危機。

證交所表示，去年推出的網路闖關有獎徵答活動共吸引超過16萬人次參加，今年獎項也極為豐富，希望社會大眾能揪親朋好友一起來參加。本活動透過手機或電腦均可參加，只要以電子郵件地址註冊後即可進行遊戲，成功闖關後，每週還可參加抽獎，歡迎大眾踴躍參與，把握中獎機會。

活動詳細資訊請見證交所「投資人知識網」（https：／／investoredu.twse.com.tw／）或證交所「臉書粉絲專頁」（https：／／www.facebook.com／TaiwanStockExchangeCorp／），活動專屬網頁網址為https：／／act.twse.com.tw／quiz2023／。