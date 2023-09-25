HPE Aruba Networking針對網路與資安 擴展網路產品組合

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Hewlett Packard Enterprise（NYSE: HPE）發佈新的創新產品，協助中小型企業客戶改善網路速度、增加容量並加強網路安全，推出Aruba Instant On AP22D Wi-Fi 6存取點與配備2.5GB連接埠的Aruba Instant On 1960可堆疊交換器，兩者都能提供最佳化網路效能，帶給員工、客戶和物聯網（IoT）更順暢的使用體驗。

隨著許多中小型企業將工作負載移轉至雲端，加上終端裝置的影音串流等資料密集型應用程式大幅增加，企業的網路需求也隨之攀升，並更加重視網路安全和管理網路存取權限的能力。

Aruba Instant On AP22D存取點與Aruba Instant On 1960可堆疊交換器的組合非常適合資料需求高且連網裝置數量不斷增加的中小型企業。這些新產品可協助企業更順暢安全地處理連網裝置所產生的大量網路流量。

「中小型企業需要高效能、易於使用、價格實惠且具備雲端靈活性的網路，以配合業務成長而擴充網路規模，」HPE Aruba Networking台灣區總經理蔡政修表示。「HPE Aruba Networking透過直觀的行動應用程式簡化網路部署與管理，為中小型企業客戶提供簡單、智慧且安全的網路解決方案。」

Aruba Instant On產品組合讓中小型企業能夠部署易於設定、管理與維護的高速網路。最新推出的產品將有助於HPE Aruba Networking持續推進邊緣至雲端策略，以實惠的價格提供雲端優先、直觀且可擴充的網路。值得注意的是，根據IDC的研究報告，大部分中小型企業預計於今年增加IT預算。Aruba Instant On有兩大優勢：

一、Aruba Instant On AP22D Wi-Fi 6存取點可以有效管理多個連線，以最佳速度運作，並讓更多裝置在存取網路時避免遭遇瓶頸或效能降低的問題。

二、Aruba Instant On 1960可堆疊交換器具備2.5Gb連接埠，讓企業能依據其組織成長輕鬆擴充網路。透過堆疊數個交換器，客戶可以增加連接埠和容量，而無需大幅增加投資。

新產品的創新功能包括：一、Aruba Instant On 1960可堆疊交換器支援雲端堆疊或一般的實體堆疊，可將多個交換器視為單一堆疊集中管理。 二、支援多站點管理，可管理不同據點的業務流量。三、可建立政策管理功能，以自動管理多個使用者的不同存取裝置與服務品質（QoS）。四、無任何隱藏費用或使用者訂閱成本。

Multi-Gigabit可堆疊交換器Aruba Instant On 1960已開放訂購，並將於HPE 2023會計年度第四季與Aruba Instant On AP22D存取點同步上市。