外資連6砍這檔近10萬張 AI股進緯創出技嘉

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【旺得富理財網 王順泉】台股上周受聯準會利空衝擊大跌576點，利空消化之後、加上iPhone 15熱賣，今天報復性反彈，加權指數開高走高上漲107.75點，收16452.23點，成交量2,104億元，創5月中以來逾4個月低量。蘋概股大立光、瑞昱、玉晶光、台達電等漲幅2~3%，股王世芯大漲逾5%，PCB金像電、網通智邦、汽車股裕隆、和泰車等表現強勢。

今天外資賣超30.76億元，投信買超31.67億元，自營商賣超10.38億元，合計3大法人賣超9.47億元。

近期人氣暴紅的高股息ETF復華台灣科技優息(00929)，外資日前連5賣共拋售19萬7,492張，上周五轉為加碼1.86萬張、今天再買8,008張，累計連2買共2萬6,653張，股價也連2天反彈。

外資買超第一名為聯電1.18萬張，在前10名中，除了00929為ETF之外，其餘9檔，電子、金融、傳產各佔3檔，布局未偏重任一類股。

至於AI股，外資今天買超緯創6,600張、減碼技嘉4,927張，操作不同調。

值得注意的是，台積電傳出先進封裝湧入急單，但外資不賞臉，續賣超5,296張，總計連6賣共9萬6,197張。

法人表示，聯準會決議出爐後，市場解讀高利率將維持更長時間，且明年降息空間可能縮小，引發股市波動，但聯準會主席鮑爾也透露明年經濟展望不差，周末期間美國科技股已有止穩態勢。台股今天強勁反彈，但量能卻反向創低，加上目前月線、季線持續下彎形成壓力，預估多空不易一次翻轉，盤勢整理仍需時間。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)11,818張、中信金(2891)9,200張、復華台灣科技優息(00929)8,008張、緯創(3231)6,600張、正文(4906)4,468張、三陽工業(2206)4,163張、第一金(2892)3,428張、中興電(1513)3,413張、寶成(9904)3,079張、兆豐金(2886)2945張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)22,655張、台泥(1101)16,421張、富邦越南(00885)8,412張、神達(3706)6,926張、開發金(2883)6,788張、鴻海(2317)6,316張、矽統(2363)6,163張、台積電(2330)5,296張、技嘉(2376)4,927張、東元(1504)4,177張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。