《經濟》振興景氣 前8月公建達成率續創16年高

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【時報記者葉時安台北報導】國發會周一召開第113次委員會議，就整體公共建設計畫截至8月底執行情形提出報告。今年經濟成長不如預估，中央重視公共建設執行率，每月進行盤查，而112年整體公共建設計畫截至8月底經費執行3700億元，經費達成率為55.8%，續創近16年同期新高。龔明鑫主委也表示，今年即將進入最後一季，屬於公共建設執行高峰期，請各部會朝年底經費達成率96%目標戮力以赴，並避免過度集中於年底前執行，以積極提升經費支用效率，及早發揮振興景氣之效果。

龔主委指出，部分公共建設計畫須由多個部會所屬機關共同執行，特別提醒應建立協調合作機制，做好統籌整合推動工作，始能達成預期目標。如加速推動地方創生、水環境建設等相關計畫，請計畫主管部會納入公共建設推動會報列管，並督促所屬機關善用既有協處推動平台，共同合作加速執行。

龔主委強調，行政院已通過明(113)年度施政計畫，訂定204項施政目標及1109項重要計畫，亦已通過明年度中央政府總預算案，明年度公共建設預算編列(含前瞻4期特別預算及營業與非營業特種基金)合計共5886億元，較今年度增加0.3%。請各部會儘速規劃推動，啟動明年度計畫前置作業，並就可能遭遇問題及早研議因應對策，與地方政府攜手合作，確實執行公共建設預算。