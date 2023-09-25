有資金需求？華銀「FIRE理享貸」資金需求救星

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隨著疫情解封及農曆七月鬼門關，民眾迫不及待計畫新家入厝，添購傢俱設備，或規劃一場難忘的國外旅遊，探索未知的冒險，為了讓民眾輕鬆實現夢想，華南銀行特別為小資族提供一個靈活、快速的資金解決方案，讓您能自由地運用資金，開啟人生的下一篇章。

首先，華南銀行深刻瞭解小資族的資金需求，為了協助您克服資金壓力，特別規劃推出「FIRE理享貸」專案，無需繁複手續，最快只需三分鐘即可完成申請，最低2.06 %的優惠利率，最高新台幣500萬的貸款額度，根據不同需求，還提供貸款期間最長7年免綁約的選擇，確保您能輕鬆應對各種財務挑戰，舉凡是購置自用耐久性消費品、房屋裝修、子女教育、結婚、家計週轉、旅遊支出、代償本人於其他金融機構之貸款(含信用卡)及其他正當消費與理財用途使用，「FIRE理享貸」將是您最佳的選擇。

此外，作為對華南銀行領航會員的忠誠支持回報，我們還提供手續費獨家優惠。專案期間即日起至 113年7月31日止，除臨櫃辦理亦可線上申辦，簡化的申貸流程使資金調度更便捷，手續費最低2,000元。華南銀行誠摯邀請所有小資族朋友，勇於實現夢想，別再讓資金短缺成為您夢想的阻礙，「FIRE理享貸」能讓您輕鬆應對各種財務挑戰，實現財務自由及提早退休的夢想。