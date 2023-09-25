雲林加強高爾夫球製造廠防災演練 杜絕憾事重演

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屏東縣製作高爾夫球的明揚國際科技公司，22日發生大火造成嚴重傷亡，雲林縣內也有高爾夫球製造廠，引發大眾關注，縣長張麗善25日特別前往斗六市宇榮高爾夫科技公司，視察廠方「自衛消防編組暨防災演練」，希望藉此確保公共安全，杜絕憾事重演。

屏東縣明揚國際科技公司大火，造成多人死傷，雲林縣第1時間即針對轄內類似場所，進行消防安全設備檢查與公共危險物品稽查，除測試消防安全設備是否正常堪用，亦清查其所存放的公共危險物品位置、構造、設備是否符合規定。

宇榮高爾夫科技公司於25日排定「自衛消防編組暨防災演練」，縣消防局派員全程督導演練過程，內容包括火災初期應變通報、滅火搶救、避難引導、安全防護、緊急救護等，希望透過公、私消防部門通力合作，避免憾事再度發生。

張麗善表示，縣轄內屬於製造類的高爾夫球製造廠僅1間，已於第1時間完成消防安全檢查，另外統計存放公共危險物品場所列管家數計有156家，其中達管制量30倍以上101家、管制量未達30倍55家，均按規定每年抽查1次以上，今年度迄今已抽查98次。

張麗善說，縣府特別針對公共危險物品達管制量30倍以上場所，每年度全面辦理聯合稽查，由消防局、建設處、勞青處、環保局相互配合，迄今共計稽查公共危險物品30倍以上場所74家、爆竹煙火製造場所2家，對於不符規定場所，由各權責單位依相關規定處理。

縣消防局長林文山指出，近年來消防局的救災裝備及器材均有更新汰換，人員訓練方面，訂有常年訓練計畫，並配合內政部消防署，精進消防人員各項災害搶救訓練；處理各式災害，要求消防人員務必遵照安全指導原則行動，確保自身安全。