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大直下陷房屋今1樓灌漿穩固 李四川曝25戶拆除方式

  • 中時即時 劉彥宜
基泰建設施工不慎，致鄰房下陷。台北市副市長李四川表示，今日進行灌漿穩固的防護措施，拆除計畫書經核定後，明日就會拆除下陷房屋，過程也會隨時注意周遭。（劉彥宜攝）
基泰建設施工不慎，致鄰房下陷。台北市副市長李四川表示，今日進行灌漿穩固的防護措施，拆除計畫書經核定後，明日就會拆除下陷房屋，過程也會隨時注意周遭。（劉彥宜攝）

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基泰大直施工不慎導致鄰房龜裂下陷，台北市建管處原訂25日起拆除下陷房屋，目前確定於26日上午進行。台北市副市長李四川今日前往現場視察，他表示，今晚做好防護措施，包含原1樓進行灌漿等，拆除計畫也經審查確定沒問題，明日就會開拆， 2、3樓以敲除方式處理，4、5樓則用「大鋼牙」咬下來，過程中會小心監測。

李四川指出，原希望基泰24日送拆除計畫書，但因為基泰24日沒上班，今日拆除計畫書用印，並於今晚做好防護措施，將原1樓先進行穩固如灌漿等，確保上面樓層在拆除時不會前傾，晚上就拆除計畫經公會審查沒問題，就會核定明日開拆傾斜的25戶。

而拆除的25戶單數建築，與雙號住戶距離十分相近。李四川說明，現在全面穩固就是怕25戶往前傾，4、5樓會用「大鋼牙」咬下來，避免敲除震動致使傾倒，而2、3樓則以敲除方式處理。拆除天數則要看結構狀況，若結構本身容易咬碎，時間就會縮短。

李四川強調，過程中會小心監測，並會隨時灑水。未來周圍道路也希望可以進行灌漿，四周也會再做一次透地雷達。

他說，25戶住戶日前返家取物時已有用貼貼紙的方式，標示出需要搬出來的傢俱，基泰也已請搬家公司將家具搬出來，但不論有無貼貼紙，搬家公司只要看到大型家具，還是會搬出，並於昨日完成搬出工作，住戶已不能再進入。28日會對25戶住戶做公辦都更說明會，由住戶選擇與基泰合建或公辦都更，之後也會對周圍住戶做公辦都更說明會。

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