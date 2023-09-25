國道3號增設八德交流道 國發會審查通過減緩假日壅塞

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國家發展委員會今天審查「國道3號增設桃園八德交流道工程｣建設計畫，審議結果建議行政院予以核定該計畫。此計畫之可行性研究於2020年10月奉行政院核定，環境影響評估於2023年6月28日審查通過，後續由交通部高速公路局辦理規畫設計及用地取得作業，預計2026年動工，2030年完工。

交通部高速公路局規畫於國道3號約57K增設八德交流道，並由桃園市政府配合增設連絡道，此計畫可行性研究於2020年10月奉行政院核定，計畫路段全長約2.6公里，採雙苜蓿葉型交流道設置，主線雙向各增設1輔助車道，連絡道起點銜接台4線／豐德路口，終點銜接大鶯路，計畫經費約151.54億元（含交流道費用79.65億元（工程及用地）、連絡道費用71.89億元（工程及用地）），其中市府須負擔交流道用地、連絡道工程費及用地費約83.08億元；國家發展委員會指示交通部應積極督促市府完成用地取得及連絡道工程，本府於會中亦允諾將配合交通部檢討用地取得與工程期程，並配合期程籌措相關工程及用地預算。

交通局局長張新福指出，因應八德區快速發展及人口迅速成長，現況八德區東南側之國道3號鶯歌系統交流道無提供地區車輛進出，旅客僅能利用國道2號大湳交流道及國道3號大溪交流道進出國道，造成匝道尖峰服務水準不佳的情況，新增八德交流道不僅可以改善大溪交流道及大湳交流道匝道服務水準不佳的問題，也可減緩武嶺橋、五叉路口假日壅塞的問題，未來交流道完工後，往返大溪、復興地區假日觀光車潮不用繞行至國道3號大溪交流道，使八德、大溪地區聯外交通更加完善。