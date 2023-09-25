Meta 邀經濟部中小企業處、4A 協會 應援臺灣中小企業拓展新商機

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中小企業對臺灣經濟發展至關重要，根據經濟部《2022 年中小企業白皮書》註1 中統計，全臺中小企業佔全體企業 98% 以上，並佔臺灣企業銷售額超過 5 成。在經濟部中小企業處的熱情支持下，長期在臺灣培訓數位經濟與創意人才的 Meta，與臺北市廣告業經營人協會（4A）攜手舉辦創意學院，邀請各領域專家分享品牌溝通與社群行銷新知，並舉辦 Reels 實作工作坊與競賽，激發中小企業行銷人員發揮潛能，更輕鬆有創意地與消費者互動，在 Facebook 與 Instagram 上接觸多元客群、拓展全新市場！

Meta 大中華區代理商業務總經理朱怡靜表示：「Meta 長期支持臺灣中小企業，並與經濟部合作多元的培訓課程，企盼幫助中小企業與消費者建立連結，Meta 也持續為品牌及企業開發各種創新的社群溝通工具。我們很期待透過今天 Reels 與 AR 特效等課程教學，幫助中小企業驅動成長動力、開拓全新商機！」

經濟部中小企業處副處長陳秘順強調，要在短短幾秒內抓住消費者的心，確實是一項挑戰。然而，這也是一個充滿機會的時代，只要我們能夠運用正確的策略和工具，就能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出。

臺北市廣告業經營人協會理事長暨聯廣傳播集團執行長程懷昌表示:「4A 協會是集合全臺灣知名廣告代理商的組織，擁有最專業的行銷策略及最豐沛的廣告創意知識及人才。創意是品牌的靈魂；行銷是生意的活水。4A 很榮幸在這次的活動中貢獻力量，結合 Meta 與經濟部中小企業處，一起提升我們中小企業的品牌廣告及社群行銷的專業。」

Meta 與 4A 合辦的創意學院邀請各領域專家，從政府資源、內容創意、工具應用等多方面開展教學，包含由創異廣告策略總監翁艾荷分享品牌經營策略、Meta 產品專家提供社群溝通秘訣，更特別針對 Reels 及 AR 特效深入教學，培訓課程共吸引數百位中小企業主共同學習行銷新知。課程後，也舉辦 Reels 實作工作坊，透過競賽的方式，鼓勵參與者開始動手設計，將所學內容實際運用，而獲勝者也將獲得 Meta 提供總額超過 15 萬元的行銷贊助金，讓品牌在實戰過程中行銷產品、行銷臺灣，持續開拓新商機！