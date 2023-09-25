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Meta 邀經濟部中小企業處、4A 協會 應援臺灣中小企業拓展新商機

創意學院開課！ 品牌溝通、社群行銷新知一把抓

  • 工商時報 黃志方
由左至右的與會貴賓分別是中華民國全國中小企業總會徐凡祐副秘書長、經濟部中小企業處陳秘順副處長、Meta大中華區代理商朱怡靜業務總經理、4A台北市廣告業經營人協會程懷昌理事長、經濟部中小企業處程道琳組長合影留念。全國中小企業總會提供
由左至右的與會貴賓分別是中華民國全國中小企業總會徐凡祐副秘書長、經濟部中小企業處陳秘順副處長、Meta大中華區代理商朱怡靜業務總經理、4A台北市廣告業經營人協會程懷昌理事長、經濟部中小企業處程道琳組長合影留念。全國中小企業總會提供

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中小企業對臺灣經濟發展至關重要，根據經濟部《2022 年中小企業白皮書》註1 中統計，全臺中小企業佔全體企業 98% 以上，並佔臺灣企業銷售額超過 5 成。在經濟部中小企業處的熱情支持下，長期在臺灣培訓數位經濟與創意人才的 Meta，與臺北市廣告業經營人協會（4A）攜手舉辦創意學院，邀請各領域專家分享品牌溝通與社群行銷新知，並舉辦 Reels 實作工作坊與競賽，激發中小企業行銷人員發揮潛能，更輕鬆有創意地與消費者互動，在 Facebook 與 Instagram 上接觸多元客群、拓展全新市場！

Meta 大中華區代理商業務總經理朱怡靜表示：「Meta 長期支持臺灣中小企業，並與經濟部合作多元的培訓課程，企盼幫助中小企業與消費者建立連結，Meta 也持續為品牌及企業開發各種創新的社群溝通工具。我們很期待透過今天 Reels 與 AR 特效等課程教學，幫助中小企業驅動成長動力、開拓全新商機！」

經濟部中小企業處副處長陳秘順強調，要在短短幾秒內抓住消費者的心，確實是一項挑戰。然而，這也是一個充滿機會的時代，只要我們能夠運用正確的策略和工具，就能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出。

臺北市廣告業經營人協會理事長暨聯廣傳播集團執行長程懷昌表示:「4A 協會是集合全臺灣知名廣告代理商的組織，擁有最專業的行銷策略及最豐沛的廣告創意知識及人才。創意是品牌的靈魂；行銷是生意的活水。4A 很榮幸在這次的活動中貢獻力量，結合 Meta 與經濟部中小企業處，一起提升我們中小企業的品牌廣告及社群行銷的專業。」

Meta 與 4A 合辦的創意學院邀請各領域專家，從政府資源、內容創意、工具應用等多方面開展教學，包含由創異廣告策略總監翁艾荷分享品牌經營策略、Meta 產品專家提供社群溝通秘訣，更特別針對 Reels 及 AR 特效深入教學，培訓課程共吸引數百位中小企業主共同學習行銷新知。課程後，也舉辦 Reels 實作工作坊，透過競賽的方式，鼓勵參與者開始動手設計，將所學內容實際運用，而獲勝者也將獲得 Meta 提供總額超過 15 萬元的行銷贊助金，讓品牌在實戰過程中行銷產品、行銷臺灣，持續開拓新商機！

現場學員認真學習。全國中小企業總會提供
現場學員認真學習。全國中小企業總會提供
與會貴賓與現場民眾合影。全國中小企業總會提供
與會貴賓與現場民眾合影。全國中小企業總會提供

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