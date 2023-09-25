《經濟》台中機場2040旅客量估500萬人次 砸百億元提升量能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】國發會第113次委員會議，本次會議也就行政院交議、交通部陳報之「台中國際機場2040年整體規畫」進行討論。擘畫台中國際機場未來整體發展建設，提升服務量能，推估台中國際機場2040年的旅客量將達500萬人次，預計以112.42億元提升台中國際機場設施的量能。

在短期除需新建及整建滑行道外，中長期需在2035年以前增設4架位停機坪，而既有航廈將在2032年飽和，必須興建第三航廈擴增航廈容量，以滿足目標年需求。

國發會周一召開委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報「台中國際機場2040年整體規畫」成果報告，全案將陳報行政院核定。本整體規畫成果報告將使台中國際機場的長期發展建設有所依循，並帶動機場與周邊地區的產業發展，維持國土區域均衡。

國發會指出，本次交通部提報的「台中國際機場2040年整體規畫」，是依據2021年5月行政院核定的「台灣地區民用機場2040年(目標年)整體規畫」上位系統規畫有關台中國際機場的「中部地區國際門戶機場」、「中部地區國內樞紐機場」、「低成本航空發展基地」、「中部地區航空關聯產業發展核心區域」功能定位，並衡酌國內外環境的變化，滾動檢討其功能及資源配置，預計以112.42億元提升台中國際機場設施的量能。

國發會表示，Covid-19疫情前台中國際機場旅客量逐年成長，2019年的旅客量達282萬人次，已逼近當時航廈的年容量290萬人次，交通部於是進行既有第一航廈及第二航廈的改善工程，改善工程已於今年7月完成，改善後既有航廈的年容量提升至369萬人次。由於疫後加速復原，中部地區工商活動熱絡、機場周邊航太產業及科技產業發展迅速、亞太地區航空市場蓬勃發展、中美貿易戰加速供應鏈重組，推估台中國際機場2040年的旅客量將達500萬人次，短期除需新建及整建滑行道外，中長期需在2035年以前增設4架位停機坪，而既有航廈將在2032年飽和，必須興建第三航廈擴增航廈容量，以滿足目標年需求，由於第三航廈的興建，將增設停車場並同步改善車輛路邊停等問題。

在台中國際機場聯外交通改善部分，交通部將與台中市政府合作持續改善機場周邊道路及與國道的銜接，長期則配合機場捷運，使中部8縣市民眾能享受優質交通建設所帶來的便利性，帶動地區的繁榮與發展。