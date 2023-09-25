85℃長條蛋糕第2件半價 嚴選四葉北海道十勝奶霜入餡

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85°幸福時尚與世人分享19年有成，堅持「物超所值」的初衷，分享精緻蛋糕與美味烘焙，搭配健康食尚飲品。 全球專業烘焙師傅已超過3500 位，致力品質提升與產品多樣性，以「ThinkGlobally，ActLocallyJ 的用心，從臺灣跨越大陸、美國、澳洲、香港與柬埔寨等地區，躍升國際化品牌新貌。

日本北海道素有酪農王國之稱，生乳產量占了全日本的55％，其中北海道十勝更被喻為全日本最適合乳牛成長的地方，擁有純淨空氣、水，和廣大肥沃的土地，以及涼爽舒適的氣候，所生產的乳品濃、醇、香，85℃特別選用四葉

北海道十勝乳霜，100％北海道牧場乳源製成，研發一款雪藏檸檬蛋糕，奶香濃郁口感清爽，9月27至10月10日和另一款松露生巧克力蛋糕任選第二件半價。

85℃新推出的雪藏檸檬蛋糕，奶油餡嚴選使用四葉北海道十勝奶霜與進口動物性鮮奶油調配，奶香更濃郁，豐盈奶香入口即化，檸檬甘納許添加法國黃萊姆果泥與現刨綠檸檬皮，與蓬鬆綿密的超海綿蛋糕一口咬下，清爽滋味超爽

口！

四葉北海道十勝奶霜產地來自日本北海道十勝產區，100％使用北海道乳源，因北海道氣候涼爽溫度低，加上地廣豐沛的關係牧草豐富，乳牛吃得是新鮮營養的牧草，所生產的牛乳品質，不僅脂肪含量高，更香氣濃郁，四葉乳業

公司和德麥合作，將北海道十勝地區生產的純濃動物性鮮奶油與植物油脂製成四葉北海道十勝奶霜，具有清爽細緻的口感、濃郁的生乳風味，用在雪藏檸檬蛋糕的奶油餡中，入口滑順，還能感受到北海道乳品的濃與香。

另一款松露生巧克力蛋糕，軟綿的巧克力海綿蛋糕夾心巧克力甘納許，嚴選使用頂級比利時70％巧克力、進口動物性鮮奶油，巧克力香緹帶出濃郁的香甜風味，從9月27至10月10日，松露生巧克力蛋糕（售價260元）和雪藏檸檬蛋糕（售價270元）任選第二條半價（價低者折／限門市現場購買）。85℃網址：https://www.85cafe.com/