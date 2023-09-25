東曜攜手皓元 搶攻大中華區ADC CDMO商機

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瞄準大中華區ADC（抗體藥物複合物）商機，晟德小金雞東曜（1875.HK）25日宣布，與上海皓元醫藥（688131）達成戰略合作協議，雙方將結合各自在ADC藥物領域的技術優勢，共同打造一站式的ADC藥物研發和商業化CDMO服務平台。

積極布局ADC領域的東曜，2023上半年CDMO營收同比增長105％，其中ADC相關項目約佔50％，在手訂單額上看12億人民幣。

皓元是ADC小分子領域的CDMO企業，生產基地在上海張江生物醫藥城。皓元自2013年起，成功開發出一系列廣泛應用的ADC有效載荷（Payload）、連接子（Linker）及連接子－有效載荷（Linker-Payload），建立了豐富多樣的Linker-Payload產品庫，能夠為客戶提供ADC藥物小分子化學部分的CMC和CDMO服務以及ADC偶聯訂製服務。

皓元在連接子合成方面具有超過1,000種的經驗，並精通困難payload合成技術，其艾日布林（Eribulin）合成工藝已達到每批120-150g的NON-GMP和GMP級別生產規模，是全球僅有的少數公司能夠實現並量產的技術。

東曜表示，此戰略合作將為客戶提供從前期到後期的無縫對接服務，從小分子中間體到偶聯製程開發和生產一條龍服務，助力客戶ADC新藥研發和產業化進程。

東曜表示，全球約有15支ADC新藥已核准上市，2022年市場規模約72億美元，2023年1至5月，全球醫藥市場ADC交易案就有24起，其中12起與中國相關，由此可知中國ADC市場的蓬勃崛起。由於ADC藥物複雜且多樣，其製程有高技術障礙及高資本支出，使得專業一站式CDMO市場需求龐大。

根據市調機構估計全球ADC外包服務市場規模至2030年將達110億美元，年增率為28.4％。