2023投資人資產管理新趨勢　十月登場

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為響應國際證券管理機構組織(IOSCO)發起的「世界投資者週(World Investor Week, WIW)」所倡議之加強投資者教育及保護意識，爰舉辦投資人論壇，讓民眾在面對瞬息萬變的金融市場時，能瞭解最新資產管理發展情勢，審慎評估風險，持續提升投資者的財務金融知識與投資韌性，特舉辦「2023投資人資產管理新趨勢」論壇，歡迎民眾報名參加。

活動日期訂於112年10月12日(四)假國立臺北商業大學國際會議廳(臺北市中正區濟南路一段 321 號承曦樓10樓)舉辦，活動當天現場還設有「共同基金投資人學習路徑圖優化」及「互動濾鏡宣導推廣共同基金理財」2項互動學習體驗區，歡迎民眾一起來體驗試玩。

活動主辦單位：證券暨期貨市場發展基金會張傳章董事長、指導單位：金融監督管理委員會蕭翠玲副主任委員、合辦單位：證券投資信託暨顧問商業同業公會劉宗聖理事長…等貴賓將依同出席開幕式。會中並邀請專家專題演講：金融監督管理委員會證券期貨局黃厚銘副局長主講「永續金融的挑戰與韌性」；臺灣碳權交易所田建中總經理主講「認識臺灣碳權交易所」。

並且規劃「金融防詐騙與虛擬貨幣投資之風險與挑戰」研討座談，由證券暨期貨市場發展基金會張傳章董事長擔任主持人，萬寶投顧朱成志董事長、臺灣桃園地方檢察署吳宜展檢察官、財經專家盧燕俐小姐共同擔任與談貴賓。

報名及相關資訊請洽官網：https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=644