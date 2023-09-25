嘉市「火肌舞」跳起來對抗1症 黃敏惠揪全民挑戰2024金氏紀錄

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嘉義市打造「樂齡勇壯城」，從運動、音樂、藝文等多面向號召樂齡族勇壯起來，今天新推出對抗肌少症的「火肌舞」，市長黃敏惠帶領百餘名大小朋友熱跳，並揪所有市民一起挑戰「2024嘉義市千人高抬腿金氏世界紀錄」。

台灣將邁入超高齡社會，「肌少症」是老化的共同課題，嘉義市政府衛生局辦理「全嘉動起來」系列活動，積極提升全民運動風氣，打造樂齡勇壯城，還以嘉義市火雞肉飯美食為靈感，發展出「火肌舞」。

嘉市府衛生局長廖育瑋說，「火肌舞」用在地作曲家江益源的《故鄉的雞肉飯》創作曲，結合伸展、跨步、抬腿等動作，訓練肌力，跳出韻律動感，又輕鬆無負擔，全齡適合，衛生局將巡回社區教學，全民一起增加肌耐力，對抗肌少症。

黃敏惠表示，市府衛生局從寫作、運動、音樂等各面向，協助勇壯族發掘「第三人生新生活哲學」，鼓勵大家以積極態度樂活，勇敢挑戰人生下半場，揪大家一起動起來，透過練火肌舞，達到增加肌力，進而於2024年號召千人挑戰「最多人同時高抬腿運動的世界金氏紀錄」。

今天「火肌舞」發表會上，黃敏惠與中華職棒啦啦隊艾璐、台灣職業籃球聯盟PLG啦啦隊辰羚以及百餘名大小朋友齊跳，熱情活力滿滿，全場都嗨起來。

嘉市府衛生局表示，招募嘉義市運動好手組織「勇壯嘉義隊」，挑戰2025世界壯年運動會，9月29日報名截止，選拔時間地點可查詢「樂齡勇壯城」官網。