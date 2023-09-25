桃園國際機場第三航廈工程進度52.65％ 符合原訂目標

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國發會今（25）日請交通部報告「第三航廈站區建設計畫執行情形」指出，迄8月底執行率達52.65％，符合原訂目標，整體工程預計在2026年完工後試營運，2027年6月啟用，完工後可朝提供8,200萬人次年旅客服務量的目標前進。

國發會副主委高仙桂於會後表示，第三航廈站區建設計畫是十大建設之後規模最大的單一量體公共工程，為國人所關心的議題，因此特別請交通部來報告執行情況，以讓外界了解執行進度。這項計畫總經費原匡列956億，交通部表示，隨著物價上漲將會全盤檢討，有可能上修逾1,000億。

民航局局長林國顯表示，以2019年而言，台灣全體機場的客運量達7,200萬人次，其中國際航線約6,000萬人次，國際航線客運量中有80％集中在桃園國際機場。桃機公司總經理范孝倫指出，這項計畫目前執行進度已達52.65％，符合原訂目標。

高仙桂表示，第三航廈整體工程預計於2026年完工，完工後會先試營運，依規劃可望於2027年6月啟用。

國發會主委龔明鑫於會中肯定交通部及機場公司的長期努力，並克服全球缺工缺料的挑戰，而讓工程進度順利推動，他強調，第三航廈完工後，相信機場量能和設備更加提升，可成為「東亞國際樞紐」，他也請交通部配合航空城建設，加強協調本計畫及周邊相關重要工程進度，以促進機場週邊區域經濟發展，能發揮最大效益。