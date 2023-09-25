嘉縣登革熱＋3！ 獅埜村已7確診 果園藏染疫危機

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嘉義縣近日新增本土登革熱確診3例，全縣累計37例，其中竹崎鄉11例，獅埜村占7例，有6例是當地果農，衛生局23、24日針對獅埜村確診案周邊家戶擴大篩檢34人，又篩出1人陽性，除在果園插旗警示，也呼籲民眾暫時不要出入果園。

嘉縣新增個案分別為竹崎、朴子和番路鄉各1例，累計本土登革熱確診37例，分別竹崎鄉11例、梅山鄉8例、大林鎮5例、民雄鄉4例、太保、朴子及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例，又以竹崎鄉師埜村確診7例最多。

衛生局說，主要與獅埜村獅子頭段果農有關，6案中3案有足跡，衛生局為此針對該村5、8、10及12等4鄰較高風險區域擴大篩檢34人，已發現NS1陽性1例，除持續針對未篩檢住戶健康監測及有症狀者篩檢外，也於果園緊急插旗警示。

另衛生局也在相關區域啟動孳生源查核，根據疾病管制署南區管制中心機動防疫隊24日成效評估結果，雖未掃獲白線斑蚊，仍查獲陽性積水容器已孳生陽性孑孓及輪胎積水，衛生局當場開立改善單，擇日複查如經查獲孳生源，最高將處1萬5000元罰鍰。

衛生局長趙紋華表示，民眾習慣在果園、戶外堆放儲水槽、洗滌農產品水缸、農具等雜物，形成病媒蚊孳生溫床，應立即清除，如經衛生單位查核，並查獲孳生源將處以裁罰，另出入果園務必做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲及使用經政府認證的防蚊藥劑，有症狀速就醫，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，並主動通知衛生所，避免疫情擴散。