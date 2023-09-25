產前到產後應一條龍！ 生動盟：侯生育政見誘因仍不足

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為解決少子化危機，國民黨總統參選人侯友宜今提出3大生育政見，規劃補助30～40歲女性凍卵、提高育嬰留職津貼至100％，另提供3胎以上1生1次百萬津貼。台灣生育改革行動聯盟認為，這樣的政見並不足以提高生育的誘因，即便補助凍卵，女同志、單身女性仍被排除在外。在職場環境不友善之下，仍有許多女性不敢請育嬰假，自然也得不到津貼，且台灣女性的問題不是要從兩胎拚成3胎，而是連第1胎都不敢生，建議候選人應從產前、產中到產後都有完整配套，才能真正改善生育率。

生動盟秘書長陳玫儀指出，礙於《人工生殖法》的限制，能凍卵的對象只有已婚的異性戀夫妻，女同志、未婚卻想生小孩的單身女性都被排除在外。即便侯補助凍卵，也只對特定的女性有幫助，建議應修法，讓更多人都能以合法的管道使用人工生殖。

對於留職停薪的全額津貼，陳玫儀認為利益良善，但事實上目前仍有許多女性連育嬰假都不敢請。以她的公務員親戚為例，即便知道現行育嬰假有8成薪，卻因擔心被調離現有的地方，而不請假。

在一些職場中，雇主也會將無形的壓力加在懷孕的女性身上，讓對方覺得請假會造成同事的困擾。陳玫儀說，若連假都請不了，無論是8成薪或全薪，對女性都沒有太大的誘因，台灣應該要真正落實《性別工作平等法》的規定，必須對雇主、管理階層進行教育，讓懷孕的女性無後顧之憂，請假帶小孩也得到同事、上司的支持。

「不是兩胎變3胎的問題，而是女性連第1胎都不想生」。侯友宜承諾要提供百萬津貼鼓勵生3胎，但陳玫儀直言，台灣是個生產醫療化的國家，產後憂鬱症的盛行率也非常高。世界衛生組織（WHO）曾指出，自然的剖腹產比率是介於12～20％，但台灣的比率高達30～40％，這意味著女性因為種種不必要的原因而接受了剖腹產。

對許多女性而言，生產的過程就是極大的創傷。陳玫儀表示，一些醫療機構不分情況是否危急，生產時都會壓宮底，導致女性產後肚子都是瘀傷、會陰出現撕裂傷，且哺乳也會受影響。她認為候選人、政府都應創造正面的生產經驗，才不會讓女性聽了她人的生產經驗就聞之色變，連第1胎都不敢生。

陳玫儀指出，在荷蘭，不論女性的國籍，只要是在當地生產，政府都會提供支持服務。公衛護士每日會到新生兒家庭中進行訪視，每次3、4小時，幫新生兒洗澡、教導家長準備副食品、換尿布、教導爸爸幫媽媽按摩，甚至也會幫忙做家務，家長一分錢也不必花。

反觀台灣，若付不出每月20～30萬的月子中心費用、每月10萬元的月嫂費，女性產後都只能回婆家或娘家。然而，並不是人人都與原生家庭、婆家有良好的關係，一旦失去支持，就只能單打獨鬥。陳玫儀認為，政府對新生兒家庭的支持，不能只停留在弱勢家庭的育兒指導，而應他國經驗，去發展支持服務。從產前、產中到產後，都要有一連串的配套，生育率自然也會跟著提升。