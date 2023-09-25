聲寶龜山物流園區 長期租金收入上看6億元

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家電廠聲寶（1604）25日召開法說會，聲寶指出，龜山舊廠3.7萬坪土地預計分三至四期，開發為物流園區，全案可興建總樓地板面積5萬多坪，其中，第一期 A區物流廠區工程預計第四季動工後，2025年第二季開始有租金收入，目前已經有租客表達高度興趣。

第一期A區土地4,000坪、樓地板面積3,600建坪，據了解，該潛在客戶國際物流公司，目前主要是配合該客戶需求設計物儲，期望第四季工程開工後，雙方也能完成簽約，預計明年第四季完工。

聲寶指出，物流園區目標租金每坪1,000元，隨著冰箱產線陸續遷至台南廠，將來陸續分期分區開發為樓高二層的物流倉儲建物，而容積未使用完的部分，條件較佳的區塊，可興建廠辦出租或出售，以未來長期，全區全數開發完成，預估每年最高可有6億元租金收入。

聲寶子公司東源物流旗下桃園龜山區頂湖五街土地案，預計今年10月26日進行公開標售，底價約13億元，聲寶表示，以近期爭鮮向大宇紡織購買工業地規模相當，成交單價站4字頭來看，東源物流的土地公開標售案出售樂觀，應該不至於流標。

土城開發案方面，其中公共設施將於第四季完工、年底前移交新北市政府；住宅區土地則規劃為12層樓飯店式樂齡住宅，共有116戶套房，目前租金及相關配套還在規劃中，預計2026年第四季取得使用執照、2027年第二季完工。

至於本業家電，聲寶表示，今年為暖冬，同步祭出相關促銷方案，並鼓勵消費者避開旺季安裝冷氣，加上節能補助政策延續，預期冷氣銷售動能有望延續。法人估，聲寶今年全年營收力拚持平去年。