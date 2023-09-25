國健署：每年人工生殖補助30億、不含凍卵

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國民黨總統參選人侯友宜提出生育政見，包含30至40歲女性凍卵補助、將留職停薪育兒津貼從月投保薪資8成調高至全額、第3胎（含）以上家庭，夫妻一生一次百萬房屋補貼等，其中針對凍卵相關議題，衛福部國健署表示，目前每年編列約30億人工生殖補助，但凍卵尚未列入公費，仍需進一步搜集各界意見。

侯友宜提出的3大生育政見包含凍卵、育嬰津貼與第3胎以上家庭房屋補助等。在凍卵政見方面，侯友宜提出，30歲至40歲女性，經醫療評估後，可享2萬元的一次性凍卵補助，後續5年每年提供2,000元保存費補助，最高補助3萬元。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟說，今年4月12日邀集法律、性別平等、生殖醫學、醫學倫理、政治研究、社會學等領域專家，召開研商凍卵補助政策，與會專家提出重點，認為凍卵屬於侵入性治療，且凍卵後的生育決策會延後，進而增加高齡懷孕的母嬰風險，高齡生育也會降低人工生殖成功率。

陳麗娟指出，在這些考量之下，專家就凍卵議題要就實際需求、凍卵使用率、延後生育年齡導致的母嬰健康風險、人工生殖成功率降低、國家資源有效配置等通盤考量，認為還需要搜集國際做法與實證研究，持續搜集各界意見審慎研議，畢竟補助會牽動整體資源考量，要審慎考量。

陳麗娟補充，現行人工生殖補助對象為，不孕夫妻且其中一方具有本國籍、受術妻年齡45歲以下，目前一年編列30億左右預算，至於凍卵項目，目前沒有公費補助，會再持續搜集相關意見審慎研議。

台灣生殖醫學會理事李茂盛則說，有些民眾覺得已經有凍卵，就不會很積極地尋找結婚對象，整體下來反而導致晚婚、晚育的問題。他也說，目前全球平均凍卵使用率約20％，而台灣只有15％，許多人凍卵之後反而沒有取卵使用，整體下來的人工生殖平均年份，在凍卵後4至5年，不少女性當下已逾40歲。

台大社會系退休教授薛承泰則說，不同領導人即便提出相同的政見，效果也會不一樣，差別在於態度問題，畢竟都是納稅人的錢，當然可以開支票，但成效與態度有關。他說，凍卵補助2萬元，是一個趨勢，很多國家都有做這件事，畢竟很多人考量年輕時無法兼顧工作與育兒，所以理論上是可以嘗試的。

而在育嬰留職停薪津貼部分，現行可請6個月育嬰假，並請領總計平均月投保薪資的80％，侯友宜則喊出加上政府補助，要提高至100％，薛承泰說，用就業輔導金可能就會吃力點，所以由政府補貼，100％津貼很多國家都做，甚至時間長達1年，不是只有六個月，這是一個趨勢，且會愈來愈寬鬆。

而第三胎以上家庭的房屋補助，侯友宜提夫妻一生一次百萬補貼，並可用於購屋、換屋頭期款及租屋使用等，且設有排富條件。薛承泰認為，這和馬英九在2008年競選時提出的青年安心成家方案類似，而第三胎生育與否的確和經濟壓力有關，不過生第三胎的不多，會花到的預算有限，但還是要有周延考量。