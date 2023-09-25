大華銀行：預測人民幣明年第三季回升至6.9元

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新加坡大華銀行表示，隨著刺激措施的效果開始顯現，中國經濟轉穩跡象令人鼓舞，人民幣面對的壓力正在減輕；不過，在中美貨幣政策分歧開始收窄前，人民幣不大可能強勁反彈，預測人民幣兌美元第四季仍處7.3元水平，明年起逐漸反彈，至第三季升至6.9元。

大華銀行發表2023年第四季展望報告，更新對人民幣未來四個季度的預測，今年第四季至明年第三季的目標值分別為7.3元、7.1元、7元及6.9元。

報告指出，為了遏制人民幣頹勢，中國人民銀行持續透過高於預期的每日中間價引導匯率，並將外匯存款準備金率從6％下調至4％。

此外，人行透過發行離岸央票收緊流動性，使離岸人民幣HIBOR利率上升，增加賣空人民幣的成本。總體而言，人民幣面臨的壓力看來正在減輕，繼上一季下跌5％後，本季人民幣兌美元匯率將維持在約7.27元左右。

該行預期，美國聯準會將於11月再升息1碼，而降息的時間點將會由原先預測的明年第一季推遲至第二季，且降息幅度亦會較為收斂，料明年共降息0.75％，少於原先估計為的減1.25％，維持聯邦基金目標利率不會高於6％的看法。

在中國經濟方面，當局於8月擴大貨幣及財政刺激後，經濟已有一些回穩的跡象，但產業復甦情況則有差異，工業生產及零售銷表現優於預期，但房地產則繼續疲弱。

報告認為，在去年的低基數比較下，中國上半年GDP亦只有5.5％的年增長；第二季6.3％的增速亦弱於預期。該行因此將中國今年全年GDP增長預測由5.6％下調至5％，明年增速由4.8％降至4.5％。