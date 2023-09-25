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南投103家旅店響應環保 日月潭雲品堪稱模範生

  • 中時即時 楊靜茹
民宿「散步的雲」屬環保綠建築，鼓勵住客自備盥洗用具、早餐用在地食材等，獲環保標章旅館殊榮。（楊靜茹攝）
民宿「散步的雲」屬環保綠建築，鼓勵住客自備盥洗用具、早餐用在地食材等，獲環保標章旅館殊榮。（楊靜茹攝）

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南投縣蘊藏豐富的自然景觀，縣內旅館林立，南投縣環保局鼓勵旅宿業做環保，推廣「綠色旅遊」，已有103家旅宿業響應，其中日月潭雲品溫泉酒店、清境國民賓館、散步的雲民宿等5家榮獲環保標章旅館殊榮，又以日月潭雲品堪稱環保模範生。

南投縣環保局指出，平均每位旅客產生150公斤的碳排放，近年邀旅宿業者一起響應環保，如不提供瓶裝水、一次性盥洗用品、廚餘回收、使用在地食材減少碳足跡等，全縣已經有103家業者響應，並獲環保旅店認證，其中日月潭雲品溫泉酒店、散步的雲民宿、清境國民賓館、奧萬大森林遊樂區附屬旅館及兩腳詩集概念旅店獲環保標章旅館。

清境國民賓館表示，為了響應淨零碳排政策，每天上午、下午提供住宿旅客接駁服務，住宿客可搭接駁車前往青青草原觀看綿羊秀，省去找車位、等車位的時間，並減少汽車排放廢氣造成空汙；另7月1日起不主動提供住宿旅客牙刷、牙膏等備品及瓶裝水，改設置販賣機、飲水機因應。

魚池鄉頭社盆地民宿「散步的雲」不僅建築是綠建築，更串連在地小農和店家推出體驗遊程，早餐也是使用在地食材，減少食材運送的碳足跡。業者范懷仁、林冠妘說，他們希望旅人走出房間、認識地方，進而認同他們的生活方式。

雲品溫泉酒店指出，2018年起不再提供瓶裝水，客人得到走廊氣泡水機裝水，每年減少30多萬瓶寶特瓶，2019年取消一次性備品，甚至約客人一起淨潭，廚餘透過廚餘機變成肥料，作為花園施肥等使用，今年更打造「花染木」、「石倚煙」兩款巨型生態缸推生態導覽，讓更多旅人了解環境保育與生物多樣性的重要，希望能成為永續旅遊的標竿。

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