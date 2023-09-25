維護消防員權益 政院指示修法

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明揚屏東廠大火，掀起外界對於消防員權益的討論。行政院25日指出，有關開放消防員籌組工會一事，陳揆已指示將以修訂《公務人員協會法》為方向；另政府將研議修正《消防法》，建立消防機關職業安全衛生機制。

行政院發言人林子倫25日表示，政府對於消防員權益相當重視，自2017年起共計核定10項充實消防救災量能計畫，包含精進消防救災裝備器材、建構安全化學環境、汰換老舊消防車輛等共計76億元，未來也將持續編列相關預算，加強提升消防救災量能。同時，對於消防員各項權益與福利措施，政府亦增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等18項措施，以激勵消防人員士氣，保障消防人員權益。

林子倫表示，至於外界討論有關開放消防員籌組工會一事，政府對於消防員權益相當重視，但因相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態，牽涉層面既深且廣。故此，院長陳建仁於上周六（23日）指示秘書長李孟諺與考試院進行商討，會中並與考試院達成初步共識，將以修訂《公務人員協會法》為方向，朝向擴大並強化公務人員之結社權與協商權為目標，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，至盼以最快速且有效的方式，加強提昇消防員權益之保障，相關修法兩院希能於一個月內完成兩院會銜程序並送請立法院進行審議。

林子倫表示，陳揆亦指示，維護消防員執勤安全為保障消防員權益之核心議題，亦為政府未來加強的重點。因消防員執勤之危險性、急迫性與災害場址之不確定性，有鑑於消防勤務此等特殊性，政府將以研議修正《消防法》為方向，建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。