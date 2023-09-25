臺南安平產協會112年度中秋聯歡晚會熱鬧登場

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中秋即將來臨，在這團圓的日子，臺南市安平產業園區廠商協進會於9月20日晚上舉辦「112年度中秋聯歡晚會」，為了讓會員廠商們感受到佳節團圓的氣氛，及相互交流，增加彼此凝聚力，晚會特別安排精采節目，更提供現金紅包讓大家摸彩、以及安平廠協理事長鄭丞焜贊助的時尚表演秀，現場席開近百桌，讓大家難得齊聚在歡樂活潑的晚會現場。

安平廠協理事長鄭丞焜活動當晚特別感謝臺南市議長邱莉莉、臺南市副市長葉澤山、立法委員林俊憲、在地議員蔡筱薇、林美燕、蔡麗青、王家貞、李啟維、周嘉韋、沈震東等議員均親自出席，以及蔡淑惠、林依婷與盧崑福等議員的服務團隊均代表出席，還有台南市各局處局長代表、經濟部工業局工業區組林怡妏副組長、南區管理處洪豪男執行長、中華民國工業區廠商聯合總會賴博司總會長、南部各廠商協進會理事長、南部各服務中心主任的蒞臨，共慶中秋佳節。

理事長鄭丞焜致詞表示，安平產業園區是一個歷史悠久的工業區，區內廠商產業雲集，是個多元化的工業區，也歡迎更多廠商進駐，加入安平廠協這個大家庭，未來也將持續強化會員廠商的參與深度，並整合運用各界資源，讓工業區更茁壯，相信在各界的支持下將持續發揚光大、也讓安平產業園區更加的蓬勃發展。

晚會活動中也將安平廠協本年度的會務活動辦理情形用生動的方式呈現，除了讓會員廠商們更加瞭解，更可加強與協會間的聯繫與溝通，強化服務功能。除此之外，精彩的歌舞表演輪番上陣，有實力派的樂團演唱，還有「紫醉金迷之復古派對表演秀」，而晚會的最高潮是邀請九月壽星慶生時，由鄭丞焜理事長從蛋糕內抽出當天摸彩的最大獎現金二萬元，摸彩時中獎聲音此起彼落，整晚歡樂氣氛一波接一波，也讓晚會高潮迭起，當晚活動可說是賓主盡歡，場面圓滿溫馨。