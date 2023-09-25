華友聯攜宏佳騰 捐贈Ai-1 More特規版為南市警用機車升級

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為更積極參與社區的安全維護，增強台南市警察局的應對能力及加強其設備資源，華友聯集團捐贈18輛宏佳騰智慧電車Ai-1 More特規版，助台南市警察保衛治安，並提升值勤效率；此外，宏佳騰也共襄盛舉加贈2輛同規格電車，以綠能載具落實對社會貢獻的堅定承諾。

25日在台南市警察局交通大隊大樓前廣場舉辦交車儀式，出席貴賓包含台南市長黃偉哲、台南市警察局長廖宗山、華友聯集團董事長陸炤廷、華友聯開發總經理吳家德、宏佳騰董事長鍾杰霖及宏佳騰營運中心經理陳永凱，顯見政府與企業對於綠能轉型及環境永續的高度關切和重視。

宏佳騰表示，本次捐贈的宏佳騰智慧電車Ai-1 More特規版配有高等級的Class D LED大燈和獨特翼型尾燈，提升警員值勤安全性，大螢幕儀表板呈現清晰畫面，7.0kW的水冷馬達提供平穩順滑的動力表現，起步有力，以及CBS連動煞車系統給予絕對安全感，輕鬆駕馭。

在交車儀式上，台南警察大隊代表對宏佳騰和華友聯集團表示最誠摯謝意，期許宏佳騰智慧電車為警員日常工作提升效能，同時也樂見企業積極參與政府公益事業，為社會帶來正面改變。

鍾杰霖表示，這是宏佳騰和華友聯集團共同致力於環保、社會貢獻和未來移動性的一個重要里程碑，本次的捐贈不僅代表宏佳騰對回饋社會的注重，也象徵華友聯集團對於宏佳騰智慧電車的肯定；未來，也期待與各界聯手，共同追求更環保、安全的未來移動生活。

鍾杰霖表示，宏佳騰智慧電車以零碳能源為軸，持續研發創新技術、優化產品，為市場帶來生態友好的美學運具。透過今日交車儀式，再再證明政府、企業對於宏佳騰25年品牌口碑及車廠經驗的信任，也凸顯宏佳騰對於「2050淨零轉型」政策的支持，體現對永續發展的承諾。宏佳騰將持續致力於推動社會轉型，以智慧能源促進全台電動車產業發展，在全新綠能城市轉型的過程中扮演重要角色。