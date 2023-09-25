投保中心訴請解任張水江董事職務獲勝 如興擬上訴

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【中央社記者賴言曦台北25日電】牛仔褲代工廠如興去年發生經營權之爭，投保中心向智慧財產及商業法院訴請裁判解任如興董事長張水江董事職務，獲判勝訴。如興今天透過重大訊息表示，公司將與律師研議上訴事宜。

如興去年爆發經營權之爭，2022年7月18日透過重訊宣布偉豪投資將代表人從時任如興董事長張水江改為翁紹華，並由翁紹華擔任如興董事長兼總經理，但並未即時公告，之後如興風波不斷，翁紹華因而僅擔任2週多的如興董事長就被解任，如興後續召開臨時董事會，推舉張水江回任。

投保中心近日指出，去年如興經營權之爭時，法人股東偉豪公司早在2022年2月24日將法人代表人董事由張水江改派為翁紹華，但未向經濟部辦理變更登記，如興直到7月15日才緊急召集董事會，選任翁紹華為董事長，造成張水江非董事仍繼續行使董事職權，且也未依法揭露相關資訊，期間達5個月之久。

為此，投保中心表示，已於去年9月27日依證券投資人及期貨交易人保護法，向商業法院提出解任訴訟，商業法院也在今年9月21日作出判決，解除張水江如興董事職務，依投保法規定，這起案件若判決確定，張水江將於確定後3年內，不得再擔任任何上市櫃或興櫃公司的董監事職務。

如興今天發布重訊表示，張水江是在去年9月29日股東臨時會全面改選董事與獨立董事時，當選為董事，且經全體董事推選，擔任如興董事長，資格與適法性都無疑義，且張水江擔任董事長期間，心懸股東利益，並帶領經營團隊走出上市股票被停止交易等困境，使如興營運回歸正軌。

如興指出，對於判決的認事用法，以及有未盡妥適的法律疑義，公司將與律師研議上訴事宜，以維護公司及全體股東權益。