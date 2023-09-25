北市金華社宅基地挖出歷史建築 達2條件才可能復工

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台北市大安區金華特五基地社會住宅新建工程提取團隊，在進行「尖底明溝」提取作業時，發現2件史前陶片，目前已停工，今日經文資會審議，同意尖底明溝登錄為歷史建築。文化局表示，將請都發局提出後續計畫，送文資會審查通過後，才可能復工。

文資會2014年認定舊台北監獄全區不具遺址價值，但附帶決議指出，全區所有工程辦理前，開發單位應先試掘，因此，位於舊台北監獄範圍內的金華社宅新建工程依此進行試掘。

過程中，開發單位陸續發現尖底明溝、2件史前陶片，經文資委員現勘後，要求都發局停工社宅，北市文資會25日審議尖底明溝文資身分。

王姓小姐會中發言，基地現存燻蒸室、瓷器、史前陶等遺物，代表基地內文化資產更多，希望金華社宅基地能依疑似考古遺址程序，進行全面研究、調查，再辦理審議，否則未來每發現一次新文資，就要停工一次。

也文資委員建議，社宅基地有部分區塊存在遺物，應先針對此區作全面調查；但有文資委員認為，既已將尖底明溝提報審查，委員應給予明確身分，開發單位才能有後續動作。

最後經文資委員審議，同意尖底明溝登錄為歷史建築。

文化資產科長邱稚亘表示，根據「台北監獄圍牆遺蹟」附帶決議，未來開發工程都要試掘，因此，金華社宅基地已花2年、耗費千萬開挖40個以上坑位，加上未來也要針對史前陶片做擴大試掘，目前不考慮全面開挖基地。

他指出，接下來將請都發局針對尖底明溝提出修復及再利用計畫，另針對史前陶片也要求都發局1個月內提出擴大調查計畫。原則上，社宅基地工程要完成尖底明溝修復再利用計畫與擴大試掘報告審查通過後，才能確認是否需變更基地配置以及復工。