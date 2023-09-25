戶外精品再添新軍！瑞典THULE十月展首家生活概念店

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隨著疫情戶外休閒露營風潮盛，戶外精品亦在疫後如雨後春筍引進台灣；橫跨教育TOEIC、GoPro等代理商忠欣引進的瑞典戶外品牌THULE即預計10月進駐信義A13開出台灣首號店。忠欣董事長邵作俊指出，此為THULE第一家生活概念店，將展售車頂盤、車頂帳及適合各種類型單車的後拖式自行車架等戶外裝備。

忠欣從米其林輪胎、TOEIC測驗、TOEFL測驗到生活用品GoPro、THULE、汽車露營DOMETIC、法鉑馬賽肥皂、葡國老人牌沙丁魚罐頭與自創潮麻包等，代理商品愈趨戶外生活化，其中生活用品類一年營收雖不到過去年代理米其林輪胎的營收一半，但相對成就自己衷心喜歡的產品品牌。

邵作俊表示，忠欣自1987年起即代理THULE車頂架，只是當時國內使用不合法，為了讓愛用者能合法使用車頂架，不需在驗車時預先卸下，忠欣引進瑞典檢驗安全標準供台灣車輛測試中心參考，數終完成相關法規制定，而代理銷售至今，且因應全台使用THULE的愛用者愈來愈多，加上近五年來露營參與者年年增長二成，像是今年THULE每年舉辦露營大會，召募100帳，幾乎年年報名秒殺，也使得忠欣決定砸重金打造全台首座生活概念店，提供一條龍完整服務。

忠欣自1973年至1999年代理米其林輪胎逾26年業務，當時全年最高營收達25億元，但最後基於法國米其林總公司全球策略考量而結束台灣代理，營收幾近歸零，也讓忠欣瞬間轉身，並因緣際會成為TOEIC台灣總代理。