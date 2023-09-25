好萊塢編劇與片廠達成臨時協議 數月罷工行動可望落幕

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好萊塢編劇工會與各大片廠24日達成初步勞資協議，令為期近150天罷工抗議導致電視與電影製作停擺的僵局可望告一段落。

美國編劇工會（WGA）與電影和電視製片人聯盟（AMPTP）表示，雙方已達成初步協議，但不願透露更多細節。外媒引述消息報導，新合約為期三年，內容包括提高編劇分潤、承諾最低人力配置以及限制人工智慧（AI）使用等。

雙方仍就最終合約用語協商中，且合約須經WGA高層幹部與會員投票同意後才能生效。WGA表示，罷工尚未結束，在協議正式批准前，工會成員不得重返工作。