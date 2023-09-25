明揚大火釀逾百死傷！ 勞動部硬起來：職災勞工醫療費、工資都要賠

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針對明揚國際科技公司發生火災爆炸的不幸事件，勞動部表示，為協助受災的勞工朋友及其家庭，勞動部將全力提供職業災害權益法律扶助、各項給付及補助，以及後續的醫療診治重建服務，並督責明揚公司負起責任，給予受災勞工公傷病假及原領工資等各項職災補償。

勞動部指出，對於本次火災爆炸事件，勞動部補助地方設置的職業災害勞工專業服務人員，亦已以「個案管理服務模式」，提供職災勞工家屬的家庭支持等服務，並辦理相關慰助事宜。

此外，對於本次受災勞工，將要求明揚公司應給予公傷病假進行治療與後續休養，並給與醫療費用及工資補償，也將嚴格要求在職業災害醫療期間，不得終止勞動契約。對於不幸往生的勞工，必須儘速給予其遺屬喪葬費及死亡補償。

此外，明揚公司的工作場域內如有派遣勞工或承攬廠商勞工共同工作且亦遭遇職業災害，明揚公司亦應與派遣事業單位及承攬事業單位共同負起職業災害補償連帶責任。勞動部也協請財團法人法律扶助基金會屏東分會適時給予勞工相關法律協(扶)助。

勞動部說，勞工遭遇職業傷病事故，醫療費用由職災醫療給付直接處理，勞工的部分負擔也予免除，並提供傷病治療期間短少薪資補償的傷病給付，與喪失全部或部分工作能力的失能給付及死亡或失蹤給付。

勞動部也已要求勞工保險局就本次事故傷亡者名單，比對勞、職保資料庫，針對不幸受傷或死亡的勞工，主動聯繫投保單位，並積極協助勞工請領相關給付等事宜，後續並將秉持從寬、從簡、從速核發給付，即時協助受災勞工及家屬。

此外，受災勞工如住院治療，經醫師診斷在非入住加護病房的期間需人照護，於請領傷病給付時，可同時請領住院照護補助，強化對受災勞工的照顧。

勞動部進一步表示，明揚公司一旦經主管機關通知停工，或於搶救善後告一段落後尚無法立即復工，停工期間的工資應由雇主照給；如有要求勞工加班，協助相關搶救善後事宜，除應注意給予勞工適當的休息，並應依法給予其加班費。