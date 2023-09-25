美股臉綠 台指期夜盤回檔

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台股甩開重挫陰霾，然連假在即，市場觀望氛圍濃厚，導致量能萎縮，而美國明年的預算案仍在國會卡關中，政府再陷關門危機，然芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期美國聯準會（Fed）12月升息機率仍逾3成，美股四大指數25日全數開低，台指期夜盤受利空打壓，也下挫59點，暫報16,406點，與現貨仍呈逆價差。

美股四大指數早盤全數下挫，道瓊指數跌逾百點，寫下連五黑，台灣期交所內的美股三大指數也同步走弱，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌196點、18.75點及68點；英國富時100期貨也重挫82點，暫報7,638點。

法人認為，隨通膨降溫，加上近來美國政府針對預算案尚未取得共識，共和黨可能導致政府關門，恐讓Fed決策者無法取得決策所需的全部經濟數據，從而導致Fed在11月維持現階段利率決策不變。

不過，CME FedWatch工具顯示，市場預期Fed 12月升息的可能性高於12月，當中12月升息1碼的預期更高達34.5％，顯示市場對Fed持續升息仍感到擔憂。

元富期貨表示，台指期維持反彈走勢，但已連續三天壓在半年線以下，加上成交量也未明顯放大，市場追價買盤力道薄弱，指數上漲空間有限，短線以個股表現為主，未來半年線是否會成為反壓，則是後續觀察重點。