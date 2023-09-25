玉成里112年減塑環保愛地球 中秋節月光晚會

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玉成里里長黃聰智舉辦112年中秋節晚會，將里民對於環保做詳細介紹，對於政府推動ESG讓里民多了解，並表揚玉成里守望相助隊、環保志工隊、健走隊領航員、玉成里拉筋班老師、青銀幼學習基地志工等特別在晚會表揚。

當日表演單位；松山太鼓隊、陳冠英校長小提琴+黃聰智里長伴唱、北科大EMBA熱舞社、北科大獅子會薩克斯風表演、魔術方塊表演、玉成里悅動悅健康、玉成里體適能、玉成里曼丁鼓舞樂長青等熱鬧活動!現場里民人山人海參與熱鬧活動。

本次活動元健天籟列車董事長吳志賢與吉田開發建設副總經理蔡耀德及大德物理治療所院長潘明德與執行長蘇怡慧、巧力工業副總經理楊淑杏共同協助本次活動。

特別是元健天籟列車董事長吳志賢，贊助該活動助聽100台現場領取，總價值新台幣120萬元，讓玉成里里民可以聽見美麗的天籟之音。大德物理治療所院長潘明德也在現場免費服務需要復健里民說明如何保持健康義診。

玉成里里長黃聰智表示，感謝里民的配合及對環保議題支持，感謝與會南港區長官、立委、議員對本里的愛護，也謝謝北科大EMBA 樂舞社與本里中秋晚會一起歡樂，本人由衷感謝大家參與。

最後特別致謝元健天籟列車董事長吳志賢贊助該活動助聽100台與吉田開發建設副總經理蔡耀德媒合本次助聽器贊助活動，大德物理治療所院長潘明德與執行長蘇怡慧，協助里民物理治療義診，執行長蘇怡慧客串主持人，巧力工業副總經理楊淑杏學姐帶領北科大EMBA 熱舞社一起熱鬧伴舞，讓本次中秋晚會熱鬧滾滾。