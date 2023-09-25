基泰一個半月內二度公告 「基泰忠孝」大樓將處分

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日前爆發台北市「基泰大直」嚴重工安意外事件的基泰（2538），今（25）日晚上公告，「代子公司君匯開發公司及京匯開發公司公告董事會通過授權其董事長出售基泰忠孝大樓」；這已經是基泰在短短一個半月，第二度公告要賣「基泰忠孝」大樓，兩年前才以慘遭流標收場，此次是否真的找到買主，耐人尋味。

基泰繼8月10日公告，董事會決議授權董事長出售子公司君匯開發公司及京匯開發公司兩家公司的100％股權，並授權董事長在不低於委託會計師出具合理價格區間下限，全權處理後續相關出售事宜之後，今（9月25）日再度公告，「代子公司君匯開發公司及京匯開發公司公告董事會通過授權其董事長出售基泰忠孝大樓」子公司君匯開發公司及京匯開發公司，均經董事會通過授權其董事長在不低於兩家不動產估價師出具估價報告之最低估值，全權處理後續「基泰忠孝」出售相關事宜。

「基泰忠孝」大樓位於忠孝西路台北車站對面，被外界視為一大指標，產權由基泰建設兩家持股100％子公司君匯開發、京匯開發所擁有。2019年興建落成地上37樓、地下6層的複合式商業大樓，基地佔地448.305坪，樓層面積約7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪。

市場人士估計，基泰忠孝大樓應有百億的身價。

早在2021年，該大樓就曾對外公開標售，但底價不對外公開；不過10月開標結果，卻慘遭流標，當時基泰建設還在官網上貼出公告，「因應多位買家表示，為配合政府房價調控政策及避免開標造成房市哄抬之可能，決標結果不對外發佈，自即日起與相關買家進行議約程序。」說明流標的原因。

對照基泰在8月和今天的兩次公告，第一次是要賣兩家子公司股權，今天則是兩家子公司董事會要賣基泰忠孝大樓，整棟大樓是否真的找到買主？還有待觀察。不過就算大樓有買主願意接手，基泰能夠認列的獲利，還是在股權交易的獲利，而並非百億身價資產帶來的處分利益。