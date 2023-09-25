總銷68億元「國揚數位科技大樓」被買光 估2026交屋

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國揚（2505）看好產業總部大樓「升級潮」，積極耕耘商辦市場，其中興建中的新北市三重「國揚數位科技大樓」今（25）日成功售出房地4戶及車位22個，買家為大同亞瑟頓公司，成交金額達5.31億元；國揚表示，該案總銷68億元，累計迄今已全部100％完銷，整棟被「掃」光！每坪最高成交單價達46萬元。

國揚在該案投資比例為50％，預計2026年完工交屋依投資比例挹注業績。

國揚今天公告，位於新北市三重區中興段28~30、34~39地號的「國揚數位科技大樓」，其中建物4戶及22車，被大同亞瑟頓公司以總價5.31億元買下，每坪成交價約45萬元。國揚在全案投資占比為50％，預計處分利益約1.03億元。

法人依國揚股本38億元估，大同亞瑟頓收購該大樓5.31億元為國揚EPS貢獻度，約0.13元左右。

國揚實業協理王正怡表示，三重「國揚數位科技大樓」佔地面積1,828坪，規畫地上13樓廠辦大樓共51戶，迄今已100％銷售且正式簽約完成，宣告成功完銷，總銷共68億元，預計2026年可望完工交屋；國揚可望依投資比例5成，認列業績。

今年國揚手中無新案完工交屋，業績來源以新成屋銷售和轉投資公司貢獻為主，累計稅後純益為1.41億元，每股稅後純益為0.37元。展望下半年，王正怡表示，第3、4季國揚仍以銷售新成屋為主，主要為台南「翡翠森林」第1、2期，及高雄「國硯」。另外轉投資事業方面，可認列來自漢神百貨、漢來飯店、漢來美食（1268）等的業績。

國揚正積極布局商辦市場，台北市內湖「國揚洲際企業總部」總銷近80億元、預計2024年底完工；汐止、中和廠辦案正請照中；高雄特貿3住宅和辦公案走都更協商權利變換程序，目標2024年取得建照。