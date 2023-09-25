2024台灣燈會伴手禮徵選活動 助創業青年行銷

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台南市政府經發局25日公布入選2024台灣燈會「百大推薦伴手禮」名單，當中不乏新創品牌，台南青年許可與一群志同道合的朋友，結合北門海鹽特色，開發洗沐系列、保養用品等商品，創立品牌「鹽萃」行銷，許可說，目前產品透過線上、線下管道販售，此次參加燈會伴手禮徵選，希望能闖進最後一關，獲選在燈會現場販售。

由南市府經發局舉辦的2024台灣燈會伴手禮徵選活動，分3階段進行徵選，第1階段選出百大推薦伴手禮，最後再從中遴選30件指定伴手禮，報名產品達近300件，其中以美食伴手禮類最多、共218件，其餘為非食品類文創意品及生活用品。

經發局今天公布百大推薦伴手禮名單，適逢中秋佳節將至，也邀請入選的業者展示分享；來自台南北門的新創品牌「鹽萃」，由一群平均年齡25歲青年共同經營，創辦人許可說，他與幾位朋友過去在北門一家販售鹽類商品的觀光工廠工作，今年決定自立品牌，不少新加入的夥伴都是當地人，因為剛創業，所以積極尋找通路行銷。

許可說，目前除了架設網站及藉由電商平台販售，也在北門洗滌鹽觀光工場做展售，這次參加徵選的伴手禮，內涵海鹽肥皂、滷水精油皂等商品，外包裝精心設計，融入井仔腳瓦盤鹽田的特色。

經發局表示，徵選活動即將進入第2階段的設計稿審查，將遴選出前50名；最終第3階段的打樣品審查與網路票選，將遴選出30件商品獲選為2024台灣燈會現場販售「燈會指定伴手禮」。