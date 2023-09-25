陳揆：明年公托補助調高至7千元、準公托1.3萬元

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行政院長陳建仁25日指出，明年政府將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5,500元增至7,000元、準公共托育由每月8,500元增至1萬3,000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助。

陳建仁25日主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，並分別聽取衛生福利部、勞動部說明「有關高齡社會白皮書推動辦理情形」及「庇護工場之定位挑戰與轉型規劃報告」後表示，台灣人口結構快速高齡化，政府各項資源與施政應同時結合產業界、民間組織及社區鄰里資源，才能擴大政策效益，他已責成政委林萬億召開專案小組會議，針對高齡社會白皮書所訂定的績效目標及年度經費需求進行滾動式檢討；另也請林萬億針對庇護工場的定位挑戰及轉型，邀集有關部會、專業委員及企業代表共同與會，提出更具體的解決方案。

陳揆致詞時表示，明（113）年度中央政府總預算已編列歲入2.7兆餘元及歲出2.88兆餘元，均創歷年新高，特別在社會福利經費方面，編列預算高達9,229億元，成長11.4％；其中少子女化對策預算，更從105年150億元成長至1,201億元、長照預算也從105年50億元，成長至876億元，皆是史上最高。

陳揆指出，為營造友善生養育兒環境，去年8月育兒津貼已提高至5,000元，達成蔡英文總統育兒津貼加倍目標，至今年8月底，已累計發給33萬811名未滿2歲兒童，而托育補助也調高至8,500元，第2胎、第3胎再持續加碼發放，每月受益人數達4萬8,136人，這兩項措施均已從今年1月起取消排富限制，讓所有未滿2歲兒童均受惠。

此外，陳揆說，明年政府將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5,500元增至7,000元、準公共托育由每月8,500元增至1萬3,000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。同時，政府也將投入219億元，於明年2月新學期開始，實施減免私立大專學雜費每年3萬5千元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，並促進教育平權。

在推動長照政策方面，陳揆表示，政府不僅持續增加各部會經費、擴增服務據點，建構完整服務體系與支付給付系統，也積極布建「一鄉鎮一住宿式長照機構」及「一學區一日照中心」，更提高對入住住宿式長照機構補助至每人每年最高12萬元，全面回應國人的照顧需求。自去年7月起，截至今年6月的長照給付支付服務人數已超過47萬人，長照需求服務涵蓋率也達76.9％；另為減輕家庭照顧失能長輩的負擔，衛福部及勞動部也決定將對有全日照護或嚴重依賴照護需要的民眾，採取多元認定方式，免經巴氏量表評估得許可聘僱外籍看護工，估計符合條件的受益人數約60萬人。

陳揆指出，為完備社會安全網，政府除持續推動「強化社會安全網第二期計畫」，以5年投入407億餘元，並補助9,821名各類專業人力外，衛福部經檢視近年所發生的不幸事件，為補綴服務的盲點與漏洞，強化身心障礙服務體系的多元性、服務可近性及主動積極性，並改善身心障礙機構工作人員勞動條件，已陳報行政院於9月19日核定「身心障礙照顧服務資源布建計畫（113-117年）」，將投入480億餘元，建置多元服務體系，並逐年充實地方政府身心障礙需求評估人員及身心障礙者服務中心人力。

陳揆指出，台灣將於115年邁入超高齡社會，為全方位因應各項需求做好準備，行政院已修正「高齡社會白皮書」，並核定「因應超高齡社會對策方案（112-115年）」，各部會分4年投入1,200億元，由本委員會設置專案小組整合督導各機關。