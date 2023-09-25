2023全球青商潛力之星頒獎典禮圓滿落幕 30名獲獎者接軌國際共創雙贏

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僑務委員會於9月23日舉辦「2023全球青商潛力之星頒獎典禮」已圓滿落幕，委員長徐佳青表示，歷經產、官、學各領域專家遴選，每年選拔出30名潛力之星，目前已累積90名優秀僑台青商；她透露，曾榮獲第一屆全球青商潛力之星的獲獎者，因透過該獎項相關諮詢服務及輔導，讓企業挺過疫情陰霾，且計畫朝向上市櫃前進，成為全球青商潛力之星品牌樹立標竿。

僑務委員會自去年首度舉辦「全球青商潛力之星」選拔賽後，深獲僑界優秀青商關注，報名十分踴躍，在激烈競爭下遴選出30名潛力之星，提供獲獎者包括專家顧問與企業業師一對一的諮詢服務，並針對獲獎青商需求，提供各項輔導服務及資源，並促進青商經驗分享，強化建構交流網絡，以協助青商成長精進，共創互惠雙贏。

徐佳青委員長頒發獎牌鼓勵，並邀請8位具有創業特色、或事業內容與台灣有鏈結性的獲獎青商，分別分享海外創業經驗、事業經營現況及與台灣合作商機。其中得獎青商林德偉指出，面對商場競爭及各種挑戰，曾經歷過許多挫折與失敗，但荊棘路上的貴人也幫助企業克服了難關，協助將原本處理廢五金和電腦相關產品的小公司，積極轉型為友善環保的金屬再生事業，將汙染降至最低為環境做出具體貢獻。

僑務委員會委員長徐佳青祝福獲獎青商潛力之星，未來仍持續努力前行，並期許他們能回饋社會，讓Taiwan can help精神在世界發光。(圖/僑委會提供)

林德偉秉持著「取之於台灣、用之於台灣」精神，近年更與台灣的大學簽訂產學合作協議，為台灣大學生提供實習工作機會，透過合作方式不僅讓學生獲得工作經驗，也能直接學習日文，並且為公司注入新思維及活力，相信學生也能成為未來台灣的潛力之星。

為了推介海外獲獎青商的創業歷程、事業經營理念與特色，並彰顯投入及奉獻各國主流與僑社公益活動的實況，鼓勵更多僑界優秀青商參與，發揮見賢思齊成效，已陸續於僑務電子報刊登「全球青商潛力之星」系列報導；今年全球青商潛力之星獲獎名單及系列報導亦可上網查詢僑務委員會官網「全球青商潛力之星」專頁網址：https://YES.Taiwan-World.Net