台灣虎航週年慶99元起機票 2萬會員上線搶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣虎航以9週年慶之名行固樁之實，搶攻會員經濟！25日起跑的「現在9出發」週年慶生促銷活動，祭出全航線單程未稅99元起，但只限180天內累積150點虎足跡的「尊榮虎」級會員可以搶票，近半年來已累計達2萬名尊榮虎，平時還可享機票金額2％的回饋金。

台灣虎航透露，25日全航線單程未稅99元起反應熱烈，目前銷售最好的航線分別為日本的岡山、福岡、大阪以及韓國大邱等。

接著26日上午10時將開放搶票，台灣虎航全航線單程未稅價599元、999元起。為了讓虎迷享有更多權益回饋，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎」資格，平時可享機票金額1％的回饋金，進一步擴大虎迷基礎。

台灣虎航透露，趁著今年9週年慶，同步推出tigerclub 2.0新分級制度，希望提高會員活躍度，針對忠誠度、購票率較高的會員，給予較多回饋，促進更高消費。虎航自2014年9月26日開航首條航線以來，已累計搭載超過千萬人次旅客。

疫後低成本航空一飛沖天，復甦速度比一般航空快，像是台灣虎航疫前所有航點已全面復航，同時大量新增航點，最新插旗航點是即將在12月10日開航桃園-日本秋田航線。

台灣虎航今年6月營收首度突破10億元大關，7、8月營收維持在12億元歷史高點。目前飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。